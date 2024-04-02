أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 692 طنا.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 90 قرشا، والبصل الناشف بين 22و35، والثوم 200 و300، اضافة اعلان

والبطاطا بين 35و 50، والبندورة بين 12و 25، والجزر بين 35و 45، والخيار

بين 25و 40، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 15و 22 إضافة الى الموز

البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 55و 80قرشا، فيما سعر البطيخ بين 25 و35

قرشا والشمام بين 40 و50 قرشا. -(بترا)