الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)
السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 692 طنا.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 90 قرشا، والبصل الناشف بين 22و35، والثوم 200 و300، اضافة اعلان
والبطاطا بين 35و 50، والبندورة بين 12و 25، والجزر بين 35و 45، والخيار
بين 25و 40، والزهرة بين 20و 30، والليمون بين 15و 22 إضافة الى الموز
البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 55و 80قرشا، فيما سعر البطيخ بين 25 و35
قرشا والشمام بين 40 و50 قرشا. -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
720238124027107401900

2718 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

05 آذار 2024
اقرأ أيضا
العلم الأردني

"الهيئات المستقلة": عبء ثقيل يستنزف الخزينة.. ما الحلول؟

منذ23 ساعة
فتحي الجغبير

الجغبير: حريصون على نقل منتجات الصناعة عبر أسطول الملكية

منذ24 ساعة
محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس - (من المصدر)

فتح باب التسجيل في مبادرة "Visa " للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

منذ24 ساعة
عامل يحمل كيس طحين في أحد المستودعات -(أرشيفية)

رفع أسعار الطحين المدعوم 1.4 دينار للطن

منذ24 ساعة
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

أرباح شركات البورصة لعام 2023 هي ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخيا

منذ24 ساعة
الشاب الأردني مسلم جودة إحياء حرفة نسيج "المرقوم"

"مرقوم": مشروع ريادي منزلي يأخذ على عاتقه إعادة الألق لصناعة النسيج

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ23 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ23 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 