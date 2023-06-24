ترجيح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر المقبل

رهام زيدان

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عمان- رجح مطلعون في قطاع الطاقة أن تثبت الحكومة أسعار البنزين بشقيه مقابل تخفيض سعر الديزل في تسعيرة الشهر المقبل.وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز "من المرجح بحسب منحنى الأسعار العالمية تثبيت الديزل بصنفيه 90 و 95 الشهر المقبل، وتخفيض سعر كل من الديزل والكاز بعد تراجع أسعارهما بنسب ملحوظة عالميا نتيجة تراجع الطلب عليهما مقارنة بفصل الشتاء".وقدر الفايز أن تتراوح نسب الخفض في أسعار هذين الصنفين من 3 % إلى 5 % كحد أعلى، علما بأن الفترة الأخيرة ونظرا لانخفاض سعر الكاز بعد تجميد الضريبة المقطوعة عليه بأمر ملكي شهدت اقبالا على استخدام هذه المادة لأغراض غير التدفئة مثل خلطه مع الديزل من قبل سائقي بعض الشاحنات الكبيرة في محاولة خفض الكلف عليهم، خصوصا وأن آثاره على المحركات تظهر بعد فترة زمنية طويلة".إلى ذلك، قال الفايز مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات، يشهد الطلب على البنزين زيادة لافتة في الاستهلاك قد تصل إلى ما يقارب 5 % على معدل الاستهلاك الاعتيادي اليومي بسبب ارتفاع عدد السيارات القادمة إلى المملكة مع المغتربين العائدين لقضاء العطلة في المملكة، عدا عن الحركة الداخلية التي تشهد ارتفاعا مع عطلة العيد والمدارس.من جهته، توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر الديزل بواقع قرش واحد لكل لتر، وتثبيت سعر البنزين بنوعيه.وقال الشوبكي "هذا الانخفاض يعود إلى تفعيل نظام تسعير المشتقات النفطية واضافة اسعار اسواق الخليج العربي في معادلة تسعير المشتقات النفطية بداية العام الحالي".وقال الشوبكي ان "المعدل الشهري لأسعار النفط العالمية حافظت على ثباتها عند 75 دولارا وهو معدل سعر خام برنت تقريباً للشهر الماضي، الا ان التذبذبات تسيطر على التسعيرة اليومية، مع معروض اكثر من النفط الروسي والايراني والفنزويلي، وقرار اوبك بلس تمديد تخفيض انتاجها الفعلي والطوعي بمجموع 3.7 مليون برميل يومياً".ويضاف ذلك وفقا للشوبكي، إلى تخفيض طوعي سعودي بمليون برميل يبدأ اعتبارا من الشهر القادم، في مواجهة مخاوف الركود الاقتصادي العالمي بعد مؤشرات اقتصادية ضعيفة من الصين، واستمرار التشدد في السياسة النقدية في المركزي الاوروبي، وانتظار ارتفاعات قادمة على سعر الفائدة من الفدرالي الاميركي حتى نهاية العام الحالي 2023.كما رجح الخبير في شؤون النفط هاشم عقل أيضا أن يتم تثبيت سعر البنزين الشهر المقبل بصنفيه.وتوقع عقل ايضا انخفاض الديزل 30 فلسا، غير أنه اشار إلى حدوث انخفاض في سعر برميل البترول من 77.15 دولار يوم الاربعاء إلى 73.85 دولار يوم اغلاق الجمعة فإذا حافظ البرميل على هذا الانخفاض من المرجح ان يكون هناك انخفاض طفيف على اسعار البنزين وكذلك الديزل.وقال عقل "يجب انتظار ردود افعال الاسواق على زيادة الفائدة في بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي" مشيرا إلى انخفاض الطلب على النفط مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، إضافة إلى عامل آخر يؤثر ولو بنسبة ضئيلة وهو التحول الى الطاقة المتجددة والتوسع في الإقبال على السيارات الكهربائية.وخفضت الحكومة الشهر الحالي أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 3.7 % و5 %.وبناء على ذلك، انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 بنسبة 5 % ليصبح (900) فلس/ لتر بدلاً من (950) فلساً / لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 بنسبة 3.7 % ليصبح (1140) فلساً / لتر بدلاً من (1185) فلساً / لتر، وتخفيض سعر بيع السولار بنسبة 5.2 % ليصبح (715) فلساً / لتر بدلاً من (755) فلساً / لتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر حزيران المقبل عند سعر 620 فلساً / لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.