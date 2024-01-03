خفض أسعار الفائدة بين التوقعات والتقديرات في 2024

تتباين توقعات وتقديرات بنوك الاستثمار العالمية حول الاتجاهات المحتملة لأسعار الفائدة في عام 2024، حيث تثير التصريحات السابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول بعض الشكوك.

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لا سيما عندما كشف عن أنه وفريقه يخططون «لإبقاء السياسة النقدية مشددة»، ‏حتى يقتنعوا بأن التضخم يتجه بقوة إلى المستهدف عند 2 %، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة، مضيفاً أنهم على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك.



وتوقع مشاركون في مسح لشبكة «سي إن بي سي»، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في 2024 «لكن ليس بالوتيرة المتوقعة»، مشيرين إلى خفض محتمل قدره 85 نقطة أساس خلال العام (نحو 25 نقطة أساس لكل ربع سنة)، وذلك خلافاً لما تُظهره توقعات أسواق العقود الآجلة (120 نقطة أساس).

التوقعات

وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى رفع محتمل للفائدة في يناير، على أن يتم تثبيتها حتى شهر يوليو، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.75 % في يوليو.



وتشير تقديرات بنك باركليز البريطاني، إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في شهر يناير، بمقدار 25 نقطة أساس، مع بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام نفسه، على أن يبدأ التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع بعد ذلك.



وهذا من شأنه أن يرفع النطاق المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.00% -5.25% في نهاية عام 2024، وعند 4.00% - 4.25 % بنهاية 2025.



بينما تقديرات جولدمان ساكس، تشير إلى تخفيضين محتملين من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي عام 2024، على أن يكون الخفض الأول في الربع الثالث من العام. سيؤدي التخفيضان إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 4.875% بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 5.13%.



أما مورجان ستانلي فتتوقع تخفيضات كبيرة على مدى العامين المقبلين، في ظل تباطؤ معدلات التضخم، على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة منتصف 2024، وتحديداً في اجتماع يونيو المقبل، ثم خفض آخر في سبتمبر، على أن تكون التخفيضات المحتملة بمقدار 25 نقطة أساس، وصولاً إلى معدلات فائدة

2.357 % بنهاية 2025.



وفي ما يتعلق بتقديرات سيتي جروب، فإنها تذهب إلى شهر يوليو 2024، باعتباره الشهر الذي يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مع توقعاتها بتراجع التضخم إلى 2.5 % قريباً من المستويات المستهدفة.



وتوقع كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «يو بي إس» جونثان بينغل، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة دون مستويات 3 % بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.



وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت، الذين يرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.



أما توقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى 4.5 %-4.75 %، مقابل مستويات

5.25 %-5.5 % في الوقت الحالي.



ويتوقع محلل «يو بي إس» أن يستهل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وأن تكون في مارس المقبل، يعقبها عمليتا خفض بنفس المستوى في مايو ويونيو.



وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3 % في ديسمبر. - وكالات

