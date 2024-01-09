الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القبض على مطلوبين وتجار مخدرات أحدهم مصنف بالخطر

مخدرات مضبوطة
مخدرات مضبوطة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في البادية الوسطى وتحديد أماكنهم ونشاطاتهم الجرمية، نفّذوا حملة أمنيّة مشتركة ومتزامنة على تلك المواقع.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة والمداهمات التي نُفذت على مواقع وجود أولئك الأشخاص أفضت لإلقاء القبض على خمسة أشخاص؛ أبرزهم شخص مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 27 ألف حبة مخدرة و90 كف حشيش، فيما أُلقي القبض كذلك خلال الحملة على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 10 كفوف من مادة الحشيش وسلاحان ناريّان.

وتابع أن كوادر مكافحة المخدرات تعاملت كذلك مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة، إذ أُلقي القبض في محافظة العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته 39 ألف حبة مخدرة، فيما ضبطت 33 ألف حبة مخدرة في قضية أخرى في محافظة معان بحوزة أحد تجّار المخدرات.

وأردف أنه في محافظة المفرق، جرى التعامل مع قضيتين لمروجين أُلقي القبض في الأولى منهما على مروج بحوزته 13 كف حشيش فيما ضبط بحوزة الآخر في القضية الثانية 8 كفوف حشيش، فيما أحبطت في إحدى مناطق الشونة الجنوبية محاولة أحد مكرري قضايا المخدرات زراعة كميات من أشتال الماريجوانا وأُلقي القبض عليه وضُبطت الأشتال المزروعة.

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