الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا ويدعم الجهود المستهدفة لتحقيق أمنها واستقرارها

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي الشقيق.