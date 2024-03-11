الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب ليبيا ويدعم الجهود المستهدفة لتحقيق أمنها واستقرارها

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، يوم أمس، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في دولة ليبيا الشقيقة.اضافة اعلان
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي الشقيق.