الجمعة 29 أيلول 2023
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الأوبئة: الحصبة مرض مميت ومعد للغاية.. واللقاح آمن وفعال

لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال
لقاح الحصبة والحصبة الألمانية
أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الجمعة، إن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (Mr) في الأردن "آمن وفعال في إنقاذ حياة الأطفال"، مشيرا إلى أن الحصبة "مرض مميت ومعد للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة عبر التطعيم".اضافة اعلان
وشدد المركز في بيان على أهمية حملة التطعيم الوطنية، لافتا النظر إلى "دعمه لجهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)".
وعبر كذلك، عن دعمه لحملة التطعيم الوطنية، التي ستبدأ المرحلة الثانية منها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وتستهدف جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية، والخاصة، إضافة إلى رياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.
وشدد المركز على أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية يوفر حماية مدى الحياة للأطفال، داعيا الأهالي إلى أن يتجنبوا المخاوف بشأن اللقاح وأن يزيدوا ثقتهم فيه، وأن يشجعوا أطفالهم على تلقيه، لزيادة مستوى المناعة المجتمعية.
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