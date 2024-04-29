الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المبيضين: الأردن وفلسطين رئتان بقلب واحد

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين
 التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، أمس، وفدا من جريدة القدس المقدسية الذي يزور المملكة لعدة أيام.
وقال المبيضين في اللقاء الذي عقد في الوزارة، بحضور أمينها العام د. زيد النوايسة، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالوكالة د. فايز الجبور، إن علاقة الأردن بفلسطين تاريخية وممتدة "وهما رئتان بقلب واحد"، مؤكدا التنسيق الدائم والمستمر بين قيادتي البلدين حيال القضية الفلسطينية.اضافة اعلان
وأكد أن القضية الفلسطينية هي في رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، موضحا أن جلالة الملك يحرص في كل لقاءاته وجولاته الخارجية على تذكير المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار المبيضين، إلى جهود جلالة الملك منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، لحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في غزة.
وبين أن الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية خصصت 3 ملايين دينار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتواصل القيام بدورها في تقديم خدماتها الإغاثية لأهالي غزة، إضافة إلى عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على القطاع، والمساعدات عبر الجسر البري من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، علاوة على تسيير شاحنات أدوية ومساعدات طبية وتخصيص 45 ألف طن من القمح والشعير للأهل في الضفة الغربية.
ولفت المبيضين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في الحفاظ على حقوق المقدسيين بإقامة شعائرهم الدينية، مشيرا إلى أن الأردن بذل جهودا كبيرة في تسهيل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى دور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية برعاية المسجد.
وأشاد المبيضين بالدور الذي تقدمه جريدة القدس في الحفاظ على الصوت الفلسطيني والكلمة المقروءة وإبراز صمود المقدسيين أمام ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تقوض عملية السلام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع جريدة القدس، وفتح آفاق التعاون بين الجريدة ومؤسسات الإعلام الرسمي، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود الإعلامية بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس على تبادل الخبرات وتكثيف المحتوى الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الأردنية.
بدوره، قال رئيس تحرير جريدة القدس إبراهيم ملحم، إن الأردن هو رئة فلسطين وسندها على امتداد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا أمام ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات فرض التقسيم المكاني والزماني، والممارسات التي يقوم بها المتطرفون الإسرائيليون في الضفة الغربية.
وأثنى ملحم على دعم الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك للقضية الفلسطينية في جميع جولاته الخارجية ولاسيما في اجتماعات الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم وإسناد الضفة الغربية بالمساعدات.
ولفت إلى أن جريدة القدس، تُعد الصحيفة الوحيدة التي تصدر في المدينة المقدسة، وتواصل النشر والصمود رغم المضايقات التي تتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب ملحم عن تطلع أسرة الجريدة لبناء علاقات التعاون مع وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسات الإعلام الرسمي في الأردن، بما ينعكس على نقل الرواية الأردنية الداعمة للقضية الفلسطينية في صفحات الجريدة، إضافة إلى التبادل الإخباري والزيارات مع المؤسسات الإعلامية الأردنية.-(بترا)
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