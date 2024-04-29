الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقيف موظف في "التنمية الاجتماعية" استولى على أموال إحدى الجمعيات

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - (أرشيفية)
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - (أرشيفية)

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف رئيس قسم الجمعيات في احدى مديرات التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سبعة أيام على ذمة التحقيق بجنحة الاحتيال والتزوير، حيث ثبت قيامه بالاحتيال وتزوير كتبت رسمية تعطيه صفة سحب رصيد الجمعية من البنك بغير وجه حق.

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وتبين خلال التحقيقات ان هذا الموظف قام بسحب رصيد الجمعية البالغ حوالي 15 الف دينار مباشرة بالاستناد الى كتب رسميه غير صحيحة قام بإعدادها لهذه الغاية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات اللازمة .

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