السعودية تتصدر سلم الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية

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نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتصل إلى 2.568 مليار دينار، مقابل 2.230 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.2 بالمئة.وفي الجهة المقابلة، انخفضت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بنسبة 19.8 بالمئة، وصولا إلى 4.049 مليار دينار، مقابل 5.050 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليصل إلى حوالي 1.481 مليار دينار، مقارنة مع 2.820 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.في حين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من العام الحالي نحو 6.617 مليار دينار، مقارنة مع 7.280 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.ووفق المعطيات الإحصائية، تصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتصل إلى نحو 842 مليون دينار، مقابل 699 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.5 بالمئة.كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية حوالي 2.235 مليار دينار، مقابل 2.529 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة. (بترا)