الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العمل: أصدرنا 5681 مخالفة العام الماضي

المبيضين والروابدة خلال لقاء مشترك اليوم الثلاثاء
المبيضين والروابدة خلال لقاء مشترك اليوم الثلاثاء

قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الوزارة أصدرت ٥٦٨١ مخالفة خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك، اليوم الثلاثاء، مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، حول تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، إلى جانب التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بمعايير السلامة والصحة والمهنية.

وأشارت الروابدة إلى وقوع 50 نزاعا عماليا، تم حل 41 نزاعا منهم.

وأضافت: أن عدد المسجلين ضمن المنصة الوطنية للتشغيل بلغ 224844.

وأكدت الروابدة: سنعدل التشريعات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشارت إلى إصدار 90 ألف تصريح عمل للعمالة السورية خلال العام الماضي.

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وشددت على أنه لن يكون هناك قرار بتصويب أوضاع العمالة الوافدة.

وقالت الروابدة: ستجتمع اللجنة الثلاثية المسؤولة عن "الحد الأدنى للأجور" في عام 2025.

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