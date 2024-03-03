الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة الأردن تشارك باجتماع الغرف العربية والتركية

8d967a84-3fcf-4c5b-8267-9a37043ef769
الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية في القاهرة

شاركت غرفة تجارة الأردن، بأعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، الذي استضافته، أخيرا القاهرة.


ومثل الغرفة في الاجتماع الذي حضره، رؤساء اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والتركية وقيادات المال والأعمال من الطرفين، عضوا مجلس إدارة  الغرفة، عبدالله العدوان وفلاح الصغير.

اضافة اعلان


وأكدت الغرفة في بيان اليوم الاحد أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للدول العربية، ما يتطلب العمل دائما على التنسيق وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العربي والتركي.


وشددت تجارة الأردن على ضرورة تعزيز علاقات الغرف العربية مع نظيرتها التركية وبما يسهم في دفع علاقاتهما التجارية والاستثمارية لمستويات اعلى والنهوض بها، وتأطيرها من خلال الاتفاقيات وبرامج التعاون وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض والتشبيك بين أصحاب الاعمال.    


ووفقا للبيان، شهد الاجتماع جلسات تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتركية وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع التركيز على الصناعة، وتحقيق الامن الغذائي والمائي، وتنمية اليات النقل واللوجستيات والمقاولات.


وأكد الاجتماع على ضرورة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والتكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والاهتمام باستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية والاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الضمان توضح ميزات تأمين إصابات العمل

منذ2 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

3530 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن السبت

منذ3 ساعة
كناكريه: الصندوق يهدف لتعزيز استثماراته التنافسية في المحافظات

كناكريه: نسعى لتعزيز الاستثمارات التنافسية في المحافظات

منذ4 ساعة
39.5 دينار سعر الذهب محليا

42.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ4 ساعة
شركة الكهرباء الوطنية

مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء العام الماضي

منذ5 ساعة
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

11.5 مليون دينار ايرادات التجمعات السياحية العام الماضي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 