تجارة الأردن تشارك باجتماع الغرف العربية والتركية

شاركت غرفة تجارة الأردن، بأعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، الذي استضافته، أخيرا القاهرة.



ومثل الغرفة في الاجتماع الذي حضره، رؤساء اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والتركية وقيادات المال والأعمال من الطرفين، عضوا مجلس إدارة الغرفة، عبدالله العدوان وفلاح الصغير.

اضافة اعلان



وأكدت الغرفة في بيان اليوم الاحد أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للدول العربية، ما يتطلب العمل دائما على التنسيق وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العربي والتركي.



وشددت تجارة الأردن على ضرورة تعزيز علاقات الغرف العربية مع نظيرتها التركية وبما يسهم في دفع علاقاتهما التجارية والاستثمارية لمستويات اعلى والنهوض بها، وتأطيرها من خلال الاتفاقيات وبرامج التعاون وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض والتشبيك بين أصحاب الاعمال.



ووفقا للبيان، شهد الاجتماع جلسات تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتركية وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع التركيز على الصناعة، وتحقيق الامن الغذائي والمائي، وتنمية اليات النقل واللوجستيات والمقاولات.



وأكد الاجتماع على ضرورة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والتكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والاهتمام باستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية والاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.