الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار في غزة

جانب من توزيع وجبات الإفطار عبر تجارتي الأردن وعمان
جانب من توزيع وجبات الإفطار عبر تجارتي الأردن وعمان
بدأت غرفتا تجارة الأردن وعمان يوم أمس الأربعاء، توزيع وجبات إفطار رمضانية ساخنة في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن توزيع الوجبات يأتي ضمن حملة "تقاسم وجبة إفطار رمضان"، مع أهالي قطاع غزة، التي أطلقها القطاع التجاري والخدمي والتي تستهدف توفير وجبات إفطار ساخنة عالية القيمة الغذائية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف الحاج توفيق أنه يتم التنسيق بشكل يومي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال مواد غذائية على شكل وجبات خلال شهر رمضان، إضافة إلى طرود تشمل مواد غذائية أساسية، تخفيفًا عن أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مناحي حياتهم.

وتابع أن مشاركة الأهل في قطاع غزة مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك هو أقل واجب يمكن تقديمه، مشيدا بالدور الإنساني والوطني الذى يقوم به القطاع التجاري والخدمي بتحقيق التكافل الاجتماعي بالشهر الكريم من خلال تقديم الدعم لتوفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية، وإيصالها لأهالي القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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