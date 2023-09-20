الأربعاء 20 أيلول 2023
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7500 يتقدمون للتسجيل بمؤسسة التدريب المهني خلال شهر

مؤسسة التدريب المهني
مؤسسة التدريب المهني

وصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات الالتحاق في برامج مؤسسة التدريب المهني منذ نحو شهر على فتح باب التسجيل نحو 7500 شخص، وفقا لمدير الإعلام في المؤسسة جميل القاضي.

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وبين القاضي لـ"الغد" أن باب التسجيل ما يزال مفتوحا أمام الراغبين بالالتحاق ببرامج المؤسسة حتى الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.


ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين تم تحويلهم من وزارة التربية إلى المؤسسة بلغ نحو 1865 طالبا من الصف التاسع، قبل منهم نحو 1074 طالبا حتى الآن.


وما تزال مؤسسة التدريب المهني تنتظر القرار الرسمي من الحكومة لخطة التحول لتصبح تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة العمل.


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صرح خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.


في حين قالت وزارة التربية إن 18 ألف طالب تحولوا إلى مسار التعليم المهني العام الدراسي الحالي، وسيتوزع هؤلاء الطلاب على 266 مدرسة مهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم و35 معهدا تابعا لمؤسسة التدريب المهني.


وكان من المفترض أن يتم فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني في شهر تموز(يوليو) الماضي، غير أن تأخر صدور قرار خطة التحول رسميا من الحكومة أخر فتح باب التسجيل حتى 25 من آب (أغسطس) الماضي.


وأعلن مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الثاني من العام التدريبي 2023/ 2024 في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في سائر المحافظات، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ereg.vtc.gov.jo والتسجيل المباشر في المعاهد.


ووضعت مؤسسة التدريب المهني خطة استراتيجية للأعوام 2022 - 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.


وتعمل المؤسسة وفق رؤية جديدة بدعم ومتابعة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والمرتبطة بالأمن الغذائي، والمهارات المرتبطة بالصناعات.


وتسعى المؤسسة إلى مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات، انطلاقا من استراتيجية مؤسسة التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الأردنيين في مختلف المجالات، وربطهم بفرص عمل مناسبة.


ولذلك، قامت المؤسسة، توافقا مع الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، بتطوير 12 برنامجاً زراعياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، واستحداث برامج تدريبية في قطاع الزراعة مثل (مزارع عام زراعات مائية، مساعد ميكانيكي معدات زراعية، مركب شبكات الري) وتجهيز المشاغل بالمعدات والأجهزة اللازمة في ثلاث محافظات (البلقاء، إربد، المفرق).


وتم تحويل مركز القويسمة إلى مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات بمشاركة القطاع الخاص، وسيقدم المركز الدورات التدريبية (صيانة السيارات الكهربائية، صيانة السيارات الهجينة، وصيانة المعدات الثقيلة) إضافة إلى مراكز التميز في مجالات المحكيات والذهب والمجوهرات والصناعات الدوائية.


وهناك برامج اخرى جديدة ومميزة مثل برامج الدعم اللوجستي والسيارات الكهربائية ومعاون طبي والطاقة الشمسية، إلى جانب منح الرخصة الدولية في الذكاء الصناعي والطباعة الصناعية.


يذكر أن المؤسسة تطرح أكثر من 109 برامج تدريبة للفصل الثاني من العام التدريبي 2023/ 2024 في معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة انحاء والمملكة، وتستمر عملية التسجيل لغاية بدء الدوام في الأول من تشرين الأول المقبل.


وستستقبل المؤسسة منذ مطلع أيلول (سبتمبر) طلاب التعليم المهني (ضمن برنامج الثانوي التطبيقي البريطاني BTEC) وذلك بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن 6 تخصصات (الأعمال، والتكنولوجيا، والهندسة، والتجميل، والضيافة، والزراعي).

 

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