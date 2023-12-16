السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سيكسرز يضاعف معاناة بيستونز في دوري السلة الأميركي

لاعب فيلادلفيا سيكسرز جويل إمبيد في طريقه للتسجيل بسلة ديترويت بيستونز – (من المصدر)
لاعب فيلادلفيا سيكسرز جويل إمبيد في طريقه للتسجيل بسلة ديترويت بيستونز – (من المصدر)
مدن – حقق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزا كبيرا على نظيره ديترويت بيستونز بنتيجة (124-92) في المباراة التي جمعت الفريقين فجر أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.اضافة اعلان
وتعد هذه الخسارة رقم 22 لفريق بيستونز على التوالي، ليتخطى رقمه القياسي من حيث عدد المباريات التي خسرها على التوالي، والمسجل في موسم "1979-1980" وبداية موسم "1980-1981".
وتعد سلسلة هزائم ديترويت هي سادس أطول سلسلة في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي؛ حيث يسبقه فريقا كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما سبق لهما خسارة 26 مباراة متتالية في موسمي "2010-2011"، و"2013-20214" على الترتيب. وكذلك فرق، فانكوفر جريزليس موسم "1995-1996"، ودنفر ناجيتس موسم "1997-1998"، وشارلوت بوبكاتس موسم "2011-2012" والذين خسروا 23 مباراة متتالية آنذاك.
ويعد فريق فيلاديلفيا، أكثر الأندية تعرضا للخسائر المتتالية، حيث خسر 28 مباراة متتالية مع نهاية الموسم "2014-2015"، وبداية الموسم "2015-2016".
في المقابل، خسر فريق غولدن ستايت ووريرز جهود لاعبه "المشاغب" درايموند غرين، بعدما أوقفته رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إلى أجل غير مسمى" نتيجة اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش في المباراة ضد فينيكس صنز، حيث يعد الإيقاف "لأجل غير مسمى" عقوبة غير معتادة من قبل رابطة الدوري، التي تحدد غالبا عدد المباريات. ومن الأمثلة على العقوبات الكبيرة التي صدرت مؤخراً بحق اللاعبين، إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت 25 مباراة في حزيران (يونيو) بعدما شوهد وهو يشهر مسدسا في مقطع فيديو، أو إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب مزاعم العنف المنزلي.
من جانبه، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزا ثمينا على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 121-113 في دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة للرجال، حيث كان جيمس هاردن على موعد مع صناعة التاريخ، بعدما وصل إلى النقطة رقم 25 ألف في مسيرته بالبطولة خلال اللقاء. وأحرز هاردن 28 نقطة وقدم 15 تمريرة حاسمة في المباراة التي جرت صباح أول من أمس، ليقود كليبرز لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.
ويعد هذا هو الانتصار رقم 11 لكليبرز من إجمالي 14 مباراة لعبها في البطولة خلال الموسم الحالي، ليفوز أيضا بجميع مبارياته الخمس التي لعبها في البطولة على ملعبه في كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وأسفرت لقاءات الجولة الأخيرة، عن فوز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز (137-123)، ونيو أورليانز بيليكانز على شارلوت هورنيتس (112-107)، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك (128-111)، كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز (129-115)، وأتالانتا هوكس على تورنتو رابتورز (125-104)، وتغلب هيوستن روكتس على ممفيس جريزليس (103-96)، ونيويورك نيكس على فينيكس صنز 
(139-122). -(وكالات) 
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