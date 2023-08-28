"صقور الأردن" يخسر رهان نيوزيلندا في كأس العالم

خالد تيسير العميري - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

مانيلا – خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراته أمام نيوزيلندا بنتيجة 87-95 (النصف الأول 37-46) وذلك بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (85-85)، في لقاء مثير جمعهما اليوم بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم 2023، والتي تستمر حتى العاشر من أيلول "سبتمبر" المقبل.

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وجدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على الخماسي الأساسي - الذي خاض به المباراة الإفتتاحية أمام اليونان - بإسناد مهمة صناعة الألعاب إلى فريدي إبراهيم بالمداورة مع سامي بزيع ودعم من المجنس رونديه جيفرسون حول القوس، فيما تولى زيد عباس مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب أحمد الدويري، فيما بدأ المدير الفني لنيوزيلندا بيرو كاميرون اللقاء معتمدا على الخماسي، فين ديلاني وجوردان ناغاتاي وروبن تي رانغي وشيا إيلي ويانيك ويتزل.



واستهل الدويري التسجيل للمنتخب الوطني من اختراق هجومي، ليرد ديلاني بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة ثلاثية، ثم عاد الدويري ليضيف نقطة من رمية حرة، قبل أن يرد ديلاني بسلة ثلاثية تبعها بدفع متعمد للاعب زيد عباس، ليحتسب الحكم "تيكنيكال فاول" ومعه أضاف جيفرسون سلة من خط الرميات الحرة، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، حسمت نيوزيلندا الفترة الأولى (21-18).



وعلى إيقاع دنكين عنيفين من المجنس رونديه جيفرسون بدأت الفترة الثانية، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة، قبل أن يرد ناغاتاي بسلة من المسافة البعيدة (24-22)، ليطلب مدرب نيوزيلندا بيرو كاميرون وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه عاد ناغاتاي ليسجل من المسافة البعيدة، ثم أضاف الدويري وفريدي وجيفرسون جملة من السلات المتنوعة للمنتخب الوطني، لكنها لم تكن كافية لمنع نيوزيلندا من التقدم في نتيجة النصف الأول (46-37) بعدما حسمت الفترة الثانية (25-19).



وتبادل بزيع وناغاتاي التسجيل من المسافة البعيدة مع انطلاقة الفترة الثالثة، ثم سجل شيا ايلي نقطتين من رميتين حرتين، ليرد الدويري بسلة من متابعة هجومية ومثلها لجيفرسون، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، حافظت نيوزيلندا على تقدمها في النتيجة الإجمالية (65-57) رغم حسم المنتخب الوطني نتيجة الفترة الثالثة (20-19).



وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الأخيرة، التي استهلها أبو حواس بنقطة من رمية حرة للمنتخب الوطني، ليرد ويتزل ورانغي بسلتين من داخل وخارج القوس، قبل أن يسجل جيفرسون سلتين من اختراقين هجوميين مع سلة للدويري، ومع تواصل فصول الإثارة كان فريدي يسجل من مختلف المحاور الممكنة وتبعه جيفرسون بدنك عنيف، ليتقلص الفارق إلى نقطة (74-75)، ما دفع مدرب نيوزيلندا لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع الدويري من تسجيل سلة من اختراق هجومي، قبل أن يتصدر جيفرسون السيناريو المثير بتسجيله 9 نقاط متتالية تساوت معها الكفة (85-85)، ليتم التمديد لوقت إضافي وحسمته نيوزيلندا (10-2) بعد خروج عباس وأبو حواس بالأخطاء الشخصية الخمسة، ومعه فازت في النتيجة النهائية للمباراة (95-87).

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