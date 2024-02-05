الفحيص ينثر سحره أمام غاز الشمال العراقي وينتظر الأهلي البحريني في "سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

الشارقة – عزز فريق نادي شباب الفحيص صدارته لبطولة كرة السلة ضمن منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بفوزه الكبير على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 82-41 (النصف الأول 47-21)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي.

وتغلب فريق الأهلي البحريني على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-59) والثورة السوري على العاصمة السعودي بنتيجة (78-58)، ليعزز الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 6 نقاط، ومتقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي والعاصمة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويستقر غاز الشمال خامسا برصيد 3 نقاط، كما يأتي فريقا الفتاة والشارقة في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد نقطتين لكل منهما.

ويلتقي الفحيص مع الأهلي البحريني عند الساعة 2 من مساء اليوم، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الفتاة الكويتي الساعة 10 صباحا، وغاز الشمال العراقي مع الثورة السوري الساعة 12 ظهرا.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص 82 غاز الشمال 41

اعتمد مدرب فريق الفحيص نايف عصفور، على خبرات المحترفة الأميركية نتاشا كلاود في تدوير الكرة مع ليلينا أبو جبارة و"صائدة الثلاثيات" رشا عبده حول القوس، وبإسناد من الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة للم والتسجيل تحت السلتين مع غياب زاره النجار عن اللقاء بداعي الإصابة، فيما بدأ فريق غاز الشمال العراقي اللقاء بقيادة مدربه د.رزكار رؤوف معتمدا على الخماسي الأساسي، بريسكا سورش وأوا عبدالله وئيفران مظفر والمحترفتين بريتني دينكيس وايتالي لوكاس.

واستهلت ذكرى شحادة التسجيل للفحيص في الفترة الأولى بنقطة من رمية حرة مع سلتين لأبو جبارة من داخل وخارج القوس ونقطة من رمية حرة، إلى جانب سلتين لـ "ماكينة التسجيل" بيل من اختراقين هجوميين ونقطة من رمية حرة، فيما كانت ئيفران مظفر تسجل سلة يتيمة لفريق غاز الشمال من خارج القوس في الدقائق الست الأولى، ما دفع المدرب رزكار لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، لكن ذلك لم يمنع نتاشا وبيل وموغنزا من تنويع خياراتهن في التسجيل، ليحسم الفحيص الفترة الأولى (21-9).

وبدأ الفحيص الفترة الثانية بطريقة مشابهة للفترة الأولى، بعدما أضافت بيل نقطة من رمية حرة، لترد بريسكا سورش بسلة من داخل القوس، ثم عادت بيل لتضيف نقطتين من رميتين حرتين مع نقطة لرشا عبده من المسافة ذاتها، ومع تبادل لاعبات الفريقين التسجيل، كان التحول السريع للكرة بين لاعبات الفحيص نتاشا وتالا شحاتيت ورشا عبده وأبو جبارة وبدعم من الكونغولية موغنزا في منطقة العمق، يمنح فريق الفحيص فرصة توسيع الفارق والتقدم في نتيجة النصف الأول (47-21)، بعدما حسمن الفترة الثانية لصالحهن (26-12).

وعمد مدرب الفحيص نايف عصفور إلى المداورة بين لاعباته في الفترة الثالثة من خلال الإعتماد على ماسه النوباني وفرح الشياب إلى جانب أبو جبارة ورشا وذكرى شحادة، لينوع "البلوز" من خياراته في التسجيل بين الإختراق واستغلال "الطول الفارع" لذكرى شحادة، إلى جانب اشهار سلاح التصويب من المسافات الممكنة كافة، ليعزز الفحيص تقدمه في النتيجة الإجمالية (65-30) بعدما حسمن الفترة الثالثة (18-9). ولم تتبدل الصورة في الفترة الرابعة أمام أفضلية الفحيص بتفوقه الفني والبدني واعتماده على حيوية لاعبات "البنش"، ليفوز في النتيجة النهائية (82-41) بعدما حسم الفترة الرابعة والأخيرة (17-11).

وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بتسجيلها 21 نقطة و7 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 15، تليها نتاشا كلاود بـ 11 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 17، وليليانا أبو جبارة بتسجيلها 11 نقطة و7 متابعات وتمريرة بفاعلية 16، والكونغولية موغنزا بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 13 نقطة و13 متابعة بفاعلية 16.

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"طائرة" دي لاسال تواجه تل درة السوري بأطماع الفوز

يبحث فريق دي لاسال عن تسجيل أولى انتصاراته في الدور التمهيدي لمنافسات كرة الطائرة، عندما يلتقي نظيره فريق تل درة السوري الساعة التاسعة من صباح اليوم في صالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.

ويشهد اليوم ذاته إقامة مواجهة الشارقة الإماراتي وسلوى الصباح الكويتي عند الساعة الحادية عشرة صباحا، في الصالة نفسها.

وفي نتائج مباريات أمس، تغلب سبورتنج المصري على بيبلوس اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، كما حقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي فوزه الأول في البطولة أمام فريق أكاد عنكاوا العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان فريق دي لاسال قد استهل مشواره في منافسات كرة الطائرة بالخسارة أمام فريق سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

