الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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3 مواجهات في انطلاقة إياب "سلة الناشئين"

من مواجهة الذهاب بين فريقي كفريوبا والجليل - (من المصدر)
من مواجهة الذهاب بين فريقي كفريوبا والجليل - (من المصدر)
عمان – تستأنف اليوم مباريات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي الجليل وكفريوبا "ديربي الشمال، عند الساعة 5:30 مساء، ضمن انطلاقة منافسات إياب المرحلة الأولى.اضافة اعلان
وتفتتح مباريات اليوم بمواجهة تجمع بين فريقي بيت ايدس وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على فريق الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
ويغيب فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عن اليوم الأول من انطلاقة مرحلة الإياب، حيث يلتقيان عند الساعة 5 من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية" في قمة منتظرة، وهو اليوم ذاته الذي يشهد إقامة مواجهتي الأشرفية والجليل عند الساعة 4 مساء، بيت ايدس وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء في صالة الحسن للشباب بإربد.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن فريق اتحاد عمان، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويحتل الإنجليزية المركز الثالث بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة، تحتضن صالة الفحيص عند الساعة 6 من مساء اليوم، مواجهة فريقي الإنجليزية ونجوم الفحيص، فيما يلتقي فريقا الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة حمزة.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه الفحيص ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق المواجهات والسلات عن فريق نجوم الفحيص، الذي يأتي رابعا بالرصيد النقطي نفسه، واستقر الأهلي خامسا بالرصيد نفسه أيضا، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب 
برصيد 4 نقاط.
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