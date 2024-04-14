الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يطلب استضافة بطولتي الباركور و"الإيقاعي"

"الجمباز" يباشر تدريباته في "الدوحة" بحثا عن حسم "التأهل الأولمبي"

وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)
وفد المنتخب الوطني للجمباز المغادر إلى الدوحة - (من المصدر)
عمان – باشر المنتخب الوطني للجمباز فور وصوله في وقت متأخر من أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، تدريباته الفنية تأهبا للمشاركة في الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، والتي تنطلق يوم بعد غد، وتستمر حتى 20 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويرأس المهندس صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، الوفد الأردني الذي يضم إلى جانبه المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان والحكم أحمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة، واللاعبون: أحمد أبو السعود وأحمد حبيب وأحمد سلامة، الذي حل بديلا عن اللاعب سليم ناغوج بسبب الإصابة.
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه، فيما يعد سيناريو فوز منافسيه الكوري هور وونغ بالميدالية الذهبية والكازاخستاني ناريمان كوربانوف بالميدالية الفضية في "جولة قطر"، حال غيابه عن منصة التتويج واحتلاله مركزا متأخرا، الطريقة الوحيدة بمنع تأهله إلى الأولمبياد، الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
وتمكن "البطل" أبو السعود من إحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة، متفوقا على منافسه الكازاخستاني ناريمان كوربانوف صاحب المركز الثاني بإجمالي 66 نقطة، والكوري الجنوبي هور وونغ صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
وقال م. صالح الغويري في معرض رده على استفسارات "الغد": "نأمل في أن يحقق أبو السعود الهدف المنشود في التأهل إلى الأولمبياد، وثقتنا عالية به"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي تقدمه رئيسة اتحاد الجمباز سمو الأميرة رحمة بنت الحسن لأسرة الجمباز واللجنة الأولمبية ومركز الإعداد الأولمبي، الذين حرصوا على تهيئة أفضل الظروف لدعم تحضيرات أبو السعود.
وكان أبو السعود، أحرز المركز الأول "الميدالية الذهبية" على جهاز "حصان المقابض" بحصوله على علامة 14.900 في بطولة كأس التحدي العالمي، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية.
في المقابل، ينتظر أن يحضر الغويري الاجتماعين العربي والآسيوي - اللذين يقامان في "الدوحة" على هامش استضافتها للجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم - حيث سيكون ممثلا عن الأردن في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي بصفته نائبا للرئيس في الاتحادين، وذلك لبحث أجندة الموسم الحالي، إلى جانب مناقشة الطلب الرسمي المقدم من الأردن لتنظيم واستضافة بطولة العرب للباركور، المقرر إقامتها في مدينة الزرقاء، على أن تتضمن مشاركة فرقا من الدول الأعضاء التي تمتلك قاعدة في اللعبة.
وسيحضر الغويري اجتماع اتحاد غرب آسيا بصفته أمينا عاما له، على أن يلحق به م. شادي خوري عضو الهيئة العامة لاتحاد غرب آسيا وأمين صندوق اتحاد الجمباز يوم 19 من الشهر الحالي، حيث سيتم مناقشة أجندة العام الجديد، فضلا عن بحث طلب الأردن باستضافة بطولة الجمباز الإيقاعي للمرة الأولى على مستوى المملكة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتنظيم دورة جمباز للجميع، إلى جانب الإعداد لإقامة بطولة للناشئين والناشئات في العام المقبل.
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