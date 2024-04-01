الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود يطمئن أسرة "الجمباز" قبل سباق التأهل الأولمبي

لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يتوسط الوفد المشارك في بطولة تركيا - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يتوسط الوفد المشارك في بطولة تركيا - (من المصدر)
عمان- بعث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إشارات مطمئنة إلى أسرة اتحاد الجمباز، بعد إحرازه المركز الأول وتقلده الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض" في بطولة كأس التحدي العالمي للجمباز الفني، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية.اضافة اعلان
ونجح أبو السعود في حصد المركز الأول بعد أن حصل على علامة 14.900 في الدور النهائي، متفوقا على منافسيه الكازاخستاني كوربانوف ناريمان، الذي حل ثانيا بجمعه 14.850 نقطة، والأوكراني ستيلماخ رادومير، الذي حل في المركز الثالث بجمعه 14.000 نقطة.
ولم ينجح اللاعبان الشابان أحمد حبيب "حصان المقابض" وأحمد سلامة "جهاز العقلة"، في بلوغ نهائيات جهازيهما، وذلك خلال مشاركتها في البطولة الدولية، علما بأن عضو اتحاد الجمباز عادل عودة ترأس الوفد الأردني، الذي رافقه الحكم منير صقر والمعالجة بدور الرواشدة، إلى جانب المدرب الأرمني جورجن سيريكانيان.
وقال أبو السعود، في حديثه الخاص لـ"الغد": "الحمد لله رب العالمين، حققت نتيجة مثالية في مرحلة مهمة من رحلة التحضير الطويلة لخوض الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم، إن شاء الله سأحقق الهدف والحلم في التأهل إلى الأولمبياد، للمرة الأولى في مسيرتي"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يتلقاه من أسرة اتحاد الجمباز، ممثلا بسمو الأميرة رحمة بنت الحسن ونائبها المهندس صالح الغويري واللجنة الأولمبية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب الداعمين لمسيرته الرياضية.  
من جانبه، بارك رئيس الوفد الأردني المشارك، عادل عودة، إنجاز أبو السعود في بطولة كأس التحدي العالمي بتركيا، مشيرا: "ألف مبروك لبطلنا الدولي أحمد أبو السعود لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، نأمل أن يحفزه ذلك على المضي قدما وتحقيق المطلوب في جولة الحسم بقطر". 
وشكلت البطولة محطة إعداد مهمة للاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، الذي يستعد لخوض الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) الحالي؛ حيث يتصدر أبو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ"جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل إلى "أولمبياد باريس" بشكل رسمي، للمرة الأولى في تاريخه وعلى صعيد اتحاد اللعبة أيضا. 
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