الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"السوشال ميديا" تهيئ مقاتليها لـ"معركة" الفيصلي والوحدات

لاعب الوحدات محمد عبد المطلب يحاول المرور من لاعب الفيصلي نزار الرشدان في لقاء ذهاب السوبر - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الوحدات محمد عبد المطلب يحاول المرور من لاعب الفيصلي نزار الرشدان في لقاء ذهاب السوبر - (تصوير: أمجد الطويل)
 مباراة الفيصلي والوحدات ليست معركة وتصفية حسابات، بل هي مباراة كرة قدم فيها الفائز والخاسر، ولا بد من تتويج فريق على حساب الآخر، كما هو الحال في المباراة المقبلة في إياب كأس السوبر التي تجري يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان.اضافة اعلان
الوضع في مواقع التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) مختلف تماما، فالكثير ممن يسمون أنفسهم بالمؤثرين، يلعبون دورا سلبيا في تأجيج المباراة، وتحويلها إلى معركة وكسر عظم، حتى يخيل لمتصفح السوشال ميديا، أننا مقبولون على حرب لا بد فيها من ضحايا، وأن الفائز هو البطل الأزلي، وأن الخاسر لا يفقه في اللعبة شيئا، رغم أن الواقع والحقيقة يقولان إننا أمام لعبة مدتها 90 دقيقة، لا بد فيها لفريق أن يفوز على الآخر، سواء بالحظ أو التفوق الفني وما شابه من أسباب معروفة لمتابعي كرة القدم.
على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى منشورات تثير النعرات وتستفز الجمهور، حيث يكون أبطال هذه "البوستات"، إما شخصيات لا تدرك ماذا تفعل، ولا تعي خطورة الكلمات التي تكتبها، وإنما يقودها حماسها وحبها لفريقها للتعبير عن ذلك بطرق خاطئة، أو أن يكون هناك أناس يستثمرون مثل هذه المباريات لتحقيق مآرب شخصية.
التاريخ والتجارب السابقة في مباريات القطبين، تؤكد دائما أنه سرعان ما تعود العلاقات بين مشجعي الفريقين إلى وضعها الطبيعي المحب والأخوي بغض النظر عن أهمية المباراة، وهذا يعكس طيبة وأصالة الأردنيين الذين يأخذهم الحماس أحيانا للانفعال والتعبير بشكل خاطئ ومؤلم خلال مجريات المباراة واللحظات التي تسبقها، وهذا يدفع للمناداة بضرورة العقلانية وعدم السماح للانفعالات اللحظية بأن تؤثر على النسيج الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب التريث والسيطرة على الانفعالات قبل أي كلمة أو أي منشور على مواقع التواصل التي أصبحت مواقع للقطيعة بسبب ما تحدثه من مشاكل وأحداث مؤسفة.
ويؤكد متابعون ومعنيون، في تصريحات لـ"الغد"، أن الأيام الحالية تشهد حالة احتقان ملحوظة على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق مباراة إياب كأس السوبر التي تجمع الفيصلي والوحدات يوم الجمعة المقبل، وهذا مؤشر خطير وانعكاس لما قد نشاهده على المدرجات وفي الملعب، في حال لم ترتفع أصوات العقلاء والرياضيين.
ويؤكد اللاعب السابق والمدرب الحالي ماهر إسماعيل، أن مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانها بث روح المحبة والتسامح بين الجماهير، وتهيئة المدرجات لمباراة جميلة وهتافات رياضية بعيدا عن القدح والذم، بدلا من بث خطاب الكراهية واعتبار المباراة بمثابة معركة.
وأضاف "في كثير من مباريات الفيصلي والوحدات، كانت الروح الرياضية سائدة بين الجماهير، ولم تخرج الهتافات عن النص، وهذا نابع من ثقافة وفكر المشجعين الذين كانوا يدركون في النهاية أن هذه مباراة ولا بد من فائز وخاسر، قبل أن تتبدل الأمور بعد ظهور مواقع التواصل التي باتت مسرحا للجميع، ما سمح بظهور الخطابات غير الرياضية التي عادة ما تؤجج الموقف وتخرج المباراة عن سياقها".
وتمنى إسماعيل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة القطبين، استثمارا إيجابيا لمواقع التواصل، من خلال المنشورات الإيجابية التي تبارك للفائز، مشيرا إلى أن مثل هذه المنشورات تسهم في ترطيب الأجواء وخلق حالة إيجابية بين المشجعين بدلا من الاستنفار وكأننا ذاهبون إلى معركة.
الدكتور محمد المومني المشجع لنادي الرمثا، كشف عن عشقه في سنوات خلت لمتابعة المباريات القوية مثل مباراة الفيصلي والوحدات، قبل أن يتراجع في السنوات الأخيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل في منشوراتها خطابا بعيدا عن الروح الرياضية، ولا يعكس الوجه الحقيقي للمشجع الأردني الذي طالما كان رياضيا ومتقبلا للنتيجة مهما كانت، إيمانا منه بمقولة (يوم لك ويوم عليك).
وكان مشجع وعاشق لكرة القدم، انفعل خلال حديثه مع "الغد"، مطالبا ومؤيدا لتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعتزم الحكومة تطبيقه (رغم اعتراضه على بعض بنوده)، ومناديا بملاحقة كل شخص يثير الكراهية على مواقع التواصل، حتى نصل لصفحات تحمل النقد الهادف البعيد كل البعد عن خطاب الكراهية والقدح والتشهير والذم.
يشار إلى أن عددا من مشجعي الفيصلي والوحدات، كشفوا عن تغيير موقفهم بشأن حضور المباراة في الملعب، بسبب الشحن الزائد الذي بدا واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي.
من فعاليات بطولة صيفية سابقة - (من المصدر)

"السباحة" يصدر تعليمات بطولة البراعم الصيفية منذ2 ساعة

فريق الطالبية لكرة القدم- (من المصدر)

الطالبية يقف بفكر "أبو رياش" على ناصية حلم التأهل إلى "الثانية" منذ2 ساعة

الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال

الخلايلة يتوج الفائزين في سباق "بووست" الأول للأطفال منذ2 ساعة

دوري الناشئين

إصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة منذ10 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون - (من المصدر)

الأميركي جيفرسون.. مؤشرات رقمية تبشر بإضافة نوعية لمنتخب السلة

منذ2 ساعة
عدد من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو - (من المصدر)

العساف: نسعى لتأهيل أكبر عدد من لاعبي "التايكواندو" لأولمبياد باريس

منذ2 ساعة
من مواجهة الاتحاد والأرثوذكسي بدوري المحترفات - (من المصدر)

46 ألف دينار جوائز بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

منذ2 ساعة
لاعبو فريق الصريح خلال وجبة تدريبية تحضيرا للدوري - (من المصدر)

أندية "الأولى".. طموحات كبيرة تصطدم بأزمات مالية

منذ2 ساعة
مركز الفارس للتايكواندو سيطر على القاب البطولة الأخيرة -( من المصدر)

مراكز وأندية التايكواندو تلعب دورا كبيرا برفد المنتخبات ‏بعناصر جديدة

منذ2 ساعة
لاعبو الوحدات الاحتياط في لقاء ذهاب "السوبر" أمام الفيصلي - (تصوير: أمجد الطويل)

دكة البدلاء.. علامة فارقة للوحدات في إياب "السوبر"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

توطين السوريين ودمجهم في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

إنهم يضربون "التوجيهي"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مباحثات اقتصادية جديدة في واشنطن

سلامة الدرعاوي |اليوم

عودة اللاجئين السوريين قريبا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

إسلاميون وأميركا والشريعة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 