الإثنين 24 تموز 2023
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الفيصلي يتجاوز آثار خسارة "ذهاب السوبر" ويستعد بحضور الكامرجي

جمهور الفيصلي متفائل بقدرة فريقه على العودة - (من المصدر)
جمهور الفيصلي متفائل بقدرة فريقه على العودة - (من المصدر)
 طوى فريق الفيصلي لكرة القدم، أوراق خسارته أمام نظيره فريق الوحدات بهدفين لهدف، في مباراة ذهاب كأس السوبر والتي جرت بينهما مساء يوم الجمعه الماضي.اضافة اعلان
وبدأ "الأزرق" تحضيراته لمواجهة "الأخضر" في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل بمعنويات مرتفعة، أملا في تعويض جماهيره بفوز بفارق هدفين وخطف لقب السوبر الذي يملك الفريق الرقم القياسي بحمل ألقابه، ليكون اللقب الثاني الذي يدخل خزائن النادي هذا الموسم بعد لقب بطولة الدرع. 
وطلب الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد من اللاعبين تجاوز نتيجة المباراة الأولى، والاستفادة من الأخطاء التي كلفت الفريق الخسارة، رغم السيطرة المطلقة على مجريات الشوط الاول، وتأكيد ضرورة مواصلة العمل بقوة والقتال من أجل تحقيق الهدف، واستأنف الفيصلي تدريباته بقيادة جمال أبو عابد الذي ركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، وسط ارتفاع في معنويات اللاعبين العاقدين العزم على التعويض في لقاء الإياب.
واكتملت منظومة الفريق بعودة اللاعب عبيدة السمارنة إلى التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بسبب تدخل عنيف من لاعب الوحدات محمود شوكت، نقل على إثرها إلى المستشفى.
كما شارك في التدريبات المحترف التونسي رفيق الكامرجي، الذي تعاقدت معه إدارة النادي للعب في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، لتعزيز القدرات الهجومية خلال المشاركات المحلية والآسيوية، خصوصا أن الفيصلي أمام مشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
وأكدت إدارة الفيصلي، أن اللاعبين تجاوزوا آثار الخسارة، وعادوا إلى التدريبات بمعنويات عالية سعيا لتعويض خسارة الذهاب، خاصة وأن جميع اللاعبين يدركون أهمية مباراة الإياب التي تعد من المواجهات المهمة.
ورغم خسارة الفيصلي مباراة الذهاب بأخطاء فردية من اللاعبين، وخروج اللاعب عبيدة السمارنة الذي كان أحد أبرز لاعبي الشوط الأول من الناحيتين الدفاعية والهجومية، إضافة إلى التغييرات غير الموفقة من الجهاز الفني في الشوط الثاني، قدم لاعبو الفيصلي شوطا هجوميا مميزا في مجريات الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وفرض أفضليته على مجريات المباراة وساهمت رعونة اللاعبين وسوء اللمسة الأخيرة في عدم زيادة غلة الحصة الأولى من الأهداف. وحرصت إدارة النادي برئاسة م. نضال الحديد على متابعة التدريبات، وشد أزر نجوم الفريق ورفع معنوياتهم، والطلب منهم بذل أكبر جهد ممكن في مباراة الإياب.
من جهتها اعتبرت جماهير الفريق، أن خسارة مباراة لا تؤثر على مسيرة الإنجازات، خصوصا بعد التتويج بلقب بطولة الدرع عن جدارة عقب 10 انتصارات وتعادل، مطالبة لاعبي الفريق بتحمل المسؤولية، والاستفادة من الخسارة لتعويض الجماهير وتقديم بطولة السوبر كعربون محبة.
وصبت الجماهير الفيصلاوية جام غضبيها على حكم المباراة أدهم مخادمة، معتبرة أنه سبب من أسباب الخسارة، مطالبة اتحاد الكرة بإيجاد حل لموضوع الأخطاء التحكيمية في الملاعب الأردنية قبل بداية دوري المحترفين يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل.
يشار، إلى أن الفيصلي احتج رسميا على أداء التحكيم في مباراة ذهاب كأس السوبر أمام الوحدات، من خلال كتاب رسمي وجه إلى اتحاد الكرة.
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