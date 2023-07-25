دكة البدلاء.. علامة فارقة للوحدات في إياب "السوبر"

مهند جويلس

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برز فريق الوحدات في مباراة ذهاب كأس السوبر الأردني وخالف التوقعات، بعد أن قلب الطاولة على نظيره الفيصلي، وتقدم خطوة نحو الصعود على منصة التتويج للظفر باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.وكان للتبديلات دور كبير في تسجيل الفوز الأول على الفيصلي في "ديربي عمان"، بعد 6 مباريات سابقة في مختلف البطولات المحلية، لم يذق بها "المارد" طعم الفوز، ليأتي الحل من مقاعد البدلاء، والتي تسببت في إلحاق الخسارة الأولى بالفيصلي منذ عام تقريبا.واستحق اللاعب أنس العوضات، أن يكون النجم الأبرز في اللقاء رغم مشاركته في الشوط الثاني فقط، بعد أن سجل هدف التعادل بمهارة فردية عالية، ليكون اللاعب ذاته سببا في تسجيل هدف الفوز القاتل في الوقت البدل من الضائع، بعد قيامه بهجمة مرتدة سريعة، تحصل على خطأ منها، مسددا الركلة الثابتة التي ارتدت من الحارس أمام البديل الآخر يوسف أبو الجزر، لتؤكد هذه الأرقام تفوق المدرب البوسني للوحدات داركو نيستوروفيتش على مدرب الفيصلي جمال أبو عابد.وعلى الرغم من مشاركة 5 لاعبين بدلاء في لقاء الذهاب، وهم: يوسف أبو الجزر، أنس العوضات، أحمد سريوة، خالد عصام وأحمد الصغير، إلا أن العديد من اللاعبين الآخرين القادرين على صناعة الفارق أيضا، لم تتح لهم فرصة المشاركة بلقاء الذهاب.ومن أبرز اللاعبين الذين ينتظرون الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية أو كبديل في لقاء الإياب، صانع الألعاب صالح راتب، والذي عاد لـ"الأخضر"، بعد تجربة احترافية في البحرين لموسمين، والذي كان من أهم الركائز الأساسية في خط وسط الوحدات على مدار السنوات الطويلة الماضية.وفي المركز ذاته يبرز اللاعب القادم من فريق الجزيرة على سبيل الإعارة عامر جاموس، والذي تنتظر منه الجماهير أن يقدم نفسه بصورة أفضل في الفترة المقبلة ليبرهن بأنه صفقة ناجحة، فيما قدم الثنائي حسان زحراوي ومحمد الموالي أداء طبيا في بطولة الدرع على طرفي الهجوم، ما يجلعهما أوراقا رابحة في يد نيستوروفيتش باللقاء المقبل.كما توفر دكة بدلاء الوحدات حارسان يمتلكان طولا فارعا، وحضورا مميزا بين الخشبات الثلاث، والممثلة بحارس المنتخب الوطني للرجال عبد الله الفاخوري، الذي عاد أيضا إلى الوحدات بعد لعبه في دوري الدرجة الأولى السعودي لنصف موسم، وحارس منتخب الشباب مراد الفالوجي الذي نال استحسان الجماهير في بطولة الدرع، بتألقه في المباريات التي شارك فيها بصفة أساسية.ويضم الوحدات أيضا عددا من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، لكنهم غابوا عن قائمة الذهاب لأسباب مختلفة، ومنهم العائد من الإصابة بهاء فيصل، محمود زعترة والشاب مالك علان صاحب أسرع هدف ببطولة الدرع الماضية في شباك الرمثا بعد 31 ثانية فقط على انطلاقة المباراة، كما يضم الفريق في خطوط مختلفة كلا من: محمد كحلان، دانيال عفانة وفادي الناطور.ويؤكد الناشط الرياضي ومدير تسويق متجر نادي الوحدات نصر البرقاوي، أن الفريق يضم في الموسم الحالي عددا وافرا من اللاعبين المميزين في مختلف خطوط اللعب، موضحا أن التعاقدات التي تم إبرامها في الفترات الأخيرة كانت سببا في تحسن قوة الفريق وقدرته على المنافسة بجميع المنافسات.ويبين البرقاوي لـ "الغد"، أن الوحدات اختار اللاعبين الأجانب بعناية كبيرة بتوصية من المدير الفني، وهو ما أظهره الثلاثي خالد كردغلي، سيدريك هنري وماريو دي أوليفيرا "إيتو" في لقاء الذهاب، متمنيا أن يكون اللاعب الأجنبي الرابع حال التعاقد معه، ذا قيمة فنية مميزة.وأضاف: "ما ميز الوحدات وجعله يتفوق على الفيصلي في المباراة الماضية، هو تقارب المستوى الفني بين جميع اللاعبين.ويؤيد المشجع عبد الله الشعيبي، أن دكة البدلاء كانت العلامة الفارقة في تحقيق الفوز، مشيدا بجهود المدرب البوسني الذي وضع بصماته على أداء الفريق منذ بداية تسلمه المهمة، على الرغم من تغيير جلد الفريق مقارنة بالموسم الماضي، ودخول عناصر جديدة بمستويات فنية متباينة.ويوضح الشعيبي، أن نيستوروفيتش استطاع معرفة قدرات جميع اللاعبين خلال فترة زمنية بسيطة، وأخرج ما لديهم من إمكانيات فنية، متوقعا تحسن الأداء في مباراة الإياب.