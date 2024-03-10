إداري الوحدات جمال مدربا لسيدات النصر.. العكش يتحدث عن صدمة بسبب التصريحات

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدير فريق الوحدات مدربا لسيدات النصر

ينتظر أن يباشر المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، مهمتة الجديدة مديرا فنيا لفريق النصر للسيدات الذي يلعب في مصاف أندية المحترفات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات بين النصر وجمال، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار مباشرة العمل، استعدادا لدوري المحترفات الذي ينطلق يوم 10 أيار (مايو) المقبل.

وسبق لجمال الحاصل على شهادة التدريب الأولى، وأن عمل مدربا في الوحدات، بانتظار مهمة جديدة مع فريق النصر للسيدات.

الجهاز الفني للرمثا ينتظر الرد على استقالته

قدم الجهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم استقالته، عقب الخسارة الأخيرة من الحسين إربد بنتيجة 5-0 في المباراة الأخيرة، بانتظار الرد عليها من قبل الإدارة، رغم أن الرد الأولي كان برفضها.

ويضم الجهاز الفني كلا من المدير الفني وسيم البزور ومساعده أسامة الوحش والمدرب المساعد شادي ذيابات ومدرب حراس المرمى عمر الكسواني.

وسبق للبزور وأن تقدم باستقالته أكثر من مرة، دون أن تلقى هذه الاستقالة موافقة الإدارة، التي تسعى أيضا لرفض الاستقالة الجديدة ما لم يصر عليها البزور ورفاقه.

العكش مصدوم من تصريحات حياصات

كشف اللاعب السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم محمد العكش، عن صدمته من تصريحات عضو إدارة النادي الفيصلي فراس حياصات، التي جاءت عبر برنامج "صباح الرياضية" التي تقدمه الزميلة ميسون يونس على القناة الرياضية.

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وأشار العكش في اتصال مع "الغد"، أن تصريحات حياصات جاءت صادمة في العديد من المحاور، مبديا دهشته من صدور مثل هذا الكلام من عضو إدارة النادي.

وقال : الحديث فيه العديد من المغالطات، ولن أتطرق إليها عبر الإعلام احتراما للنادي الفيصلي وجماهيره، ولكنني حقا مصدوم من هذا الكلام الذي قيل بحقي، وتسبب في التقليل من شأني كرويا، مجددا في نفس الوقت تأكيده على عشقه للفيصلي وجماهيره، واعتزازه بالفترة التي ارتدى فيها قميص النادي.

معان يبحث عن مدرب بديل للمحارمة

بدأ نادي معان، رحلة البحث عن مدير فني لفريق كرة القدم، بعد استقالة المدير الفني مهند المحارمة، بعد الخسارة الأخيرة والثقيلة أمام الفيصلي بنتيجة 0-5.

وأبلغ المحارمة الإداري باستقالته بعد نهاية المباراة، الأمر الذي سيدفع الإدارة للبحث عن مدرب بديل، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد توقفا للدوري، ما يعني إمكانية البحث عن مدرب جديد.

المدرب العلاونة يعود للواجهة مجددا

عاد المدرب حسين العلاونة للواجهة مجددا، بعد أن نجح في قيادة فريق الحسين إربد تحت سن 19، للظفر بلقب الدوري أول من أمس.

وأكدت قيادة العلاونة فريقه للظفر بهذا اللقب، على الإمكانات الفنية التي يمتلكها هذا المدرب، الذي سبق وأن عمل مدربا في منتخب الشباب، إلى جانب المهام والإنجازات التي حققها كمدرب مع الفرق التي أشرف على تدريبها مثل الجليل والحسين إربد وغيرها من الأندية.

ويعتبر العلاونة دائما من المدربين المرشحين للعمل في المنتخبات الوطنية، في ظل إمكاناته وخبرته كمدرب ولاعب.

طاقم حكام أردني لمباراة في كأس العراق

يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل من منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق.

وجاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني، للمرة الأولى.

ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

المدرب حسين علاونة - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• سبب عدم إشراك حارس مرمى فريق الرمثا مالك شلبية من تشكيلات الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، يعود بداعي عدم الاستقرار الفني والذهني للحارس نتيجة حديثه المتكرر عن تلقي عروض من أندية أخرى..إبعاد الحارس عن التشكيلة جاء بقرار فني.

• المنتخب الوطني لكرة القدم، سيلتقي منتخب باكستان بتصفيات كأس العالم يوم 21 الحالي عند الساعة الثانية عشر ظهرا.

• المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا لكرة القدم أمين فيليب، يجلس في المدرجات، في عدد كبير من مباريات الدوري، ما جعل البعض يرشحه لتولي مهمة تدريب فريق بدوري المحترفين.

• إدارة نادي الحسين إربد، سارعت للاحتفال بفريق سن 19 أول من أمس، بعد التتويج بلقب الدوري، في إنجاز جديد.

• اللاعبان إبراهيم سعادة وعلي علوان المحترفان في فريق الخور القطري،عادا إلى عمان أول من أمس، استعدادا للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني.. سعادة وعلوان في طريقهما لقيادة الخور إلى مصاف أندية المحترفين في قطر.

• المنتخب العماني لكرة القدم، استدعى المحترف في صفوف الفيصلي حاتم الروشدي، للمشاركة معه في مباريات تصفيات كاس العالم المقبلة... المحترف الفلسطيني في الفيصلي مصعب البطاط غادر يوم أمس أيضا متوجها إلى فلسطين للانضمام لصفوف منتخب بلاده.

• مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم إداريا في النادي بدفع مبالغ مالية للنشطاء على الفيسبوك، لمهاجمة الجهاز الفني ولاعبين محددين.