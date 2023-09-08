الجمعة 08 أيلول 2023
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انقطاع المياه في العقبة بعد عطل فني

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العقبة
اعلنت شركة مياه العقبة حصول عطل فني في الخط الرئيسي الناقل من الديسة الى العقبة اليوم الجمعة.

وقالت الشركة في منشور لها عبر "الفيسبوك" إنه "تم إطفاء جميع الآبار لتفريغ الخط حتى تتمكن الشركة من اصلاح العطل الذي أصاب الخط والذي من المتوقع أن يستمر لعدة ساعات".اضافة اعلان

ونوهت الى توقف تزويد الخزانات الرئيسية في العقبة بكميات المياه المطلوبة  الامر الذي سينتج عنه انقطاع مياه او ضعف واضح في معظم مناطق مدينة العقبة.

ودعت الشركة "المواطنين إلى أخذ الحيطة والترشيد في استهلاك المياه وتأجيل الاعمال المنزلية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه تفاديا لنفاذ المياه من الخزانات المنزلية ولتجنب أي معاناة قد تحصل نتيجة انقطاع المياه".
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