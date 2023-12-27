"مختبرات العقبة".. محطة تختصر وقت فحص عينات البضائع المستوردة

احمد الرواشدة

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بعد أن كانت عينات البضائع من المستوردات الزراعية والأغذية ترسل إلى العاصمة عمان وتستغرق وقتا طويلا لاخراج نتائجها، ما يترتب كلفة مالية، إضافة إلى التأخير، ساهمت مختبرات العقبة الدولية "بن حيان"، التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم جميع خدمات الفحص مختصرة بذلك، الوقت والجهد على شركات التخليص والتجار والمستوردين على مستوى المملكة.ومنذ انشائها في عام 2007 وحتى 2020، اقتصرت خدمات المختبرات على فحص الهواء وجودته، في المدينة السياحية، نظرا لوجود الكثير من المصانع الكيميائية، فيما أصبحت الآن تقوم بعمليات فحص مخبرية متعددة بعد أن توسعت بأعمالها.ويشكل هذا التطور في الخدمات المقدمة نموذجا يستند إلى أفضل الممارسات، والعمل وفق المعايير العالمية، حيث تهدف المختبرات إلى أن تكون أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي، ويساهم ذلك في تسهيل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، والإسهام في ترسيخ العقبة مركزا اقتصاديا رائدا.وقال مدير عام مختبرات العقبة الدولية، المهندس موفق الخشمان إنه تم خلال العام الحالي 2023 إجراء 134 ألف فحص للغذاء والمياه، بالاضافة إلى 112 تقريرا لفحوصات الهواء، مشيرا أن تأسيس مختبرات العقبة الدولية، جاء ضمن إطار برنامج الدعم المؤسسي لسلطة منطقة العقبة، وبدعم فني ومالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير العقبة وتأهيلها لتصبح منطقة جذب سياحي، واستقطاب استثماري للأنشطة الاقتصادية، وكذلك لتسهيل انسياب التجارة والبضائع عبر مدينة العقبة والمملكة والمنطقة بشكل عام، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوياتها.وحسب الخشمان فإن المختبرات تقدم العديد من الخدمات التحليلية والاستشارية في مجال الغذاء والبيئة، وتتشكل من وحدتين رئيسيتين هما: مختبر الغذاء ومختبر البيئة، وتتطلع المختبرات إلى أن تصبح إحدى أهم المؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات من خلال مختبرات الأحياء الدقيقة والمختبرات الفيزيائية والكيميائية المجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات.كما تتطلع المختبرات وفق الخشمان إلى أن تصبح مركزاً عالمياً متميزا يشارك في الحفاظ على سلامة الغذاء والبيئة، ويساهم في تحسين المستوى النوعي لحياة الأفراد، إضافة إلى قيامها بتسهيل انسياب التجارة والبضائع في منطقة العقبة بكشل خاص، والأردن والمنطقة المجاورة.وبين ان مختبرات بن حيان، هي مختبرات حديثة تقدم الخدمات الفنية الدقيقة والموثوقة والمعتمدة، للجهات الرقابية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما وتوفر فرصاً للتدريب المتقدم والبحوث التطبيقية وتعمل على توطيد أسس التعاون مع المؤسسات التي تقدم خدمات مماثلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة الغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، ووفق أفضل معايير خدمات تحليل عينات الأغذية المستوردة والمصدرة والمستهلكة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقييم نتائج التحاليل وتقديم الاستشارات والتوصيات، وإعداد التقارير الفنية من أجل تحسين نوعية وسلامة الأغذية.