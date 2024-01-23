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الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
12:44 م
بريطانيا: سنواصل العمل على إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين
أفراد من جماعة الحوثي - (أرشيفية)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل العمل من أجل إضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر.
يأتي تصريح كاميرون بعيد ضربات أميركية بريطانية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن، في إطار تصعيد عسكري بالمنطقة نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة. (الجزيرة نت)
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بريطانيا
الحوثيين
البحر الاحمر
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