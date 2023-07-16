روسيا تتلقى "مساعدة غير متوقعة" من زيلينسكي

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منع قرار أوكراني الغرب من تنفيذ خطة معدة لروسيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس، وفقا لما كتبه صحفي غربي.وكتب دانييل ويليامز في مقاله المنشور في صحيفة "آسيا تايمز": "أحبط زيلينسكي سيناريو يظهر لروسيا أن الغرب وكييف يسيران بخطى ثابتة معا".وأشار المقال إلى أن قادة دول حلف شمال الأطلسي تفاجؤوا بشكاوى زيلينسكي التي أظهرت انقسامًا في التحالف.واعتبر الكاتب أن "الناتو أنشأ أيضًا مجموعة تسمى مجلس الناتو وأوكرانيا لتنسيق التعاون، لكن قلة من الناس آمنوا بالمسرحية حول وحدة الحلف، لأن الحديث عنها كان فارغا".وتوصل ويليامز إلى استنتاج مفاده أنه بعد مغادرة زيلينسكي لفيلنيوس، انهال عليه مسؤولو دول الكتلة بانتقادات لاذعة.