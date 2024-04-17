"الأولمبي" يرمي قفاز التحدي أمام قطر برسم التأهل

أحمد الخلايلة

يتطلع المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، لحصد نقاط مباراته أمام نظيره القطري التي تجري عند السادسة والنصف مساء اليوم، وذلك لتعزيز حظوظه ببلوغ الدور الثاني من بطولة كاس آسيا المقامة في قطر والمؤهلة لأولمبياد باريس.

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وشهدت الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة “الأولى” تعادل المنتخب الأولمبي مع أستراليا 0-0 وفوز قطر على إندونيسيا 2-0 الاثنين الماضي.



وأكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني عبد الله أبو زمع في المحاضرات اليومية في مقر البعثة وخلال التمرينات اليومية التي كانت تقام على الملاعب التدريبية في جامعة قطر، على الخروج بنتيجة مرضية أمام صاحب الأرض حيث تعتبر هذه المباراة مفتاح التأهل ولا مجال لخسارة أي نقطة .



ومن المتوقع أن يدفع أبو زمع في تشكيلة الأولمبي باللاعب محمد أبو النادي ليكون بديلا للمحروم دانيال عفانة في مركز قلب الدفاع وتبقى أسماء ليث رحاب ويوسف حسان خيارات متاحة في هذا المركز، كما اطمأن الجهاز الطبي على جاهزية بقية اللاعبين وخصوصا رزق بني هاني الذي استعاد عافيته بالشكل المطلوب.



وباختلاف المنافس ستتغير الطريقة ومن المؤكد أن نشاهد المنتخب الأولمبي يميل إلى الأداء الهجومي بشكل أكبر من خلال زيادة نسبة الاستحواذ على الكرة وتحييد الفريق القطري الذي من المتوقع أن يحظى بدعم جماهيري كبير لأهمية المواجهة وكذلك الحالة المعنوية المرتفعة للشارع القطري بعد التتويج الأخير بكأس آسيا للمنتخب الأول.



ويمتلك “الأولمبي” عدة خيارات في جميع الخطوط حيث ستظل عهدة حراسة المرمى عند أحمد الجعيدي، أما في الخط الخلفي تأتي أدوار عرفات الحاج وعامر جاموس وفيصل أبو شنب واضحة بانتظار من هو اللاعب الرابع الذي سيحدده أبو زمع لاحقا، وستكون معركة خط الوسط المتأخر موكولة للاعبين عون المحارمة في حال كان أساسيا ووسيم ريالات فيما يتواجد ثلاثي الوسط الهجومي المعتاد سيف درويش وعارف الحاج ومهند أبو طه، فيما سيكون خط الهجوم حائرا بين بكر كلبونة ورزق بني هاني.



الأمير علي يشد من أزر اللاعبين

أكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والمقامة حاليا في قطر، وذلك قبيل مواجهة المنتخب القطري التي تقام عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس في الدوحة في الجولة الثانية من الدور الأول دور المجموعات.



واثنى سموه خلال لقائه مع اللاعبين على الأداء الرجولي الذي قدموه في مباراتهم الأولى امام أستراليا والتى انتهت بالتعادل السلبي، متمنيا على اللاعبين بذل كل ما لديهم لتحقيق مزيد من الإنجازات للكرة الأردنية.



عين على المنافس

من المتوقع أن يبقي المدير الفني للمنتخب القطري البرتغالي اليديو فالي على معظم الأسماء التي ظهرت في مباراة الفوز على إندونيسيا بقيادة جاسم جابر الذي اختير أفضل لاعب في المباراة الماضية وهو أحد ثلاثة لاعبين مثلوا المنتخب الأول في كأس آسيا الأخيرة بالإضافة للمدافع محمد عياش وأحمد الرواي الذي سجل هدفا وخرج مصابا في مواجهة إندونيسيا ولم تتضح مشاركته في اللقاء من عدمها.



المدرب اليديو فالي في تصريحات صحفية، أكد ان مواجهة المنتخب الأردني تحظى بأهمية بالغة كونها تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز مساعي المنتخب القطري لتحقيق الهدف الأول المتمثل ببلوغ الدور ربع النهائي من البطولة القارية.



ولم يخف المدرب صعوبة المباراة أمام منتخب قوي، يعد من بين المنافسين المباشرين على التأهل إلى الدور التالي، مشددا في الوقت نفسه على أن المنتخب القطري يدخل كل مباراة يخوضها بغرض الفوز وجني النقاط الثلاث، معولا على القدرات المميزة لكل اللاعبين المتواجدين في القائمة.



حكم تايلاندي

يقود المباراة الحكم التايلندي سيفاكورن بو، الذي سبق له سبق له أن أدار 9 مباريات في كأس آسيا 2023 كحكم رئيسي وحكم var وكان الحكم ذاته حكما لتقنية الفيديو في مباراة منتخب النشامى أمام طاجيكستان في كأس آسيا 2023، كما أدار 3 مباريات بكأس العالم تحت 20 عاما كحكم تقنية فيديو.



ترقب آسيوي للمواجهة

تحظى مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره القطري باهتمام كبير في أوساط الشارع الكروي الآسيوي حيث تأتي بعد لقاء المنتخبين في نهائي بطولة الرجال قبل قرابة شهرين ويتساءل البعض عن إمكانية مشاهدة النشامى والعنابي في النهائي مرة أخرى.



وتقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، تم تشييده عام 1974 وشهد عمليات تجديد في عامي 2004 و2010، ويستوعب ستاد قرابة 15 ألف مشجع.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.



من الدوحة الى عمان

-عاد اللاعب محمد كحلان إلى عمان لإجراء عملية في القلب وصفت بالبسيطة.

-لاعب الوكرة عمر صلاح الذي رفض ناديه السماح له بالمشاركة حرص على الاطمئنان على زملائه على الرغم من انشغاله بمباريات الدوري القطري.

-بدأ توافد وكلاء اللاعبين إلى الدوحة وسط تركيز خاص على بعض لاعبي منتخبنا الوطني.

-الجمهور الأردني بدأ بالحشد لموقعة اليوم لتحفيز المنتخب وتشجيعه بصورة حضارية.