التعادل الايجابي يحسم قمة الرمثا والوحدات وسحاب يحقق الفوز على معان

رفض فريق الرمثا الخسارة من ضيفه الوحدات وتعادل معه بهدف لمثله، في الموقعة المثيرة التي جرت مساء اليوم على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

واستطاع الرمثا الإبقاء على الفارق النقطي بينه وبين الوحدات إلى 10 نقاط، حيث بقي الرمثا برصيد 29 نقطة في المركز الرابع، فيما واصل الوحدات تواجده في المركز الثالث، بعد أن فقد الفريقان سابقا فرصة المنافسة على لقب الدوري.

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وفي المباراة الأخرى التي جرت بالتوقيت نفسه على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، تقدم سحاب 3 مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب، بفضل فوزه على معان بهدفين لهدف، ليصل للمركز الثامن برصيد 18 نقطة، في مباراة شهدت إهدار ركلتي جزاء من قبل مهاجم وهداف الفريق أحمد أبو كبير.