الفيصلي يسعى لتفادي سلبيات توقف الدوري ويواجه معان وديا

يحيى قطيشات

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عمان – أكد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن فترة التوقف الحالية لم تخدم فريقه الذي كان يسير في الاتجاه الصحيح، وبمنحى تصاعديا في الأداء الفني، خصوصا في ظل اكتمال الصفوف والروح المعنوية التي تسود منظومة الفريق بالتعاون بين الإدارة واللاعبين والجهازين الإداري والفني.واعتبر هايل في حديثه لـ "الغد"، "أن الأداء المتطور والنتائج المميزة خلال الفترة الماضية، جاءت نتيجة تطبيق اللاعبين لتعليمات وخطط وأفكار الجهاز الفني وحرصه على الوصول إلى أفضل الحالات البدنية والفنية وسط حالة أسرية تغلف التدريبات".وأضاف هايل، "أن الجماهير الفيصلاوية الأصيلة لعبت دورا مهما وأساسيا في رفع الروح المعنوية للاعبين من خلال تشجيعهم وحضورهم خلف " الأزرق" في مختلف الملاعب، حيث قدم الجمهور طاقة إيجابية للفريق، مشيرا إلى أن موسما شاقا ما يزال بانتظارهم، وأنه يجب مواصلة السير في الطريق نفسه، لمواصلة العمل وتجاوز الأخطاء التي ارتكبت، وضرورة التمسك بأمل المحافظة على لقب الدوري موسما آخرا.ويواصل الفيصلي تدريباته على ملعب النادي بغمدان بمشاركة اللاعبين كافة، باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي، زرق بني هاني، عارف الحاج، فيصل أبو شنب، بكر كلبونة، ومحمد كحلان، والمدافع انس بني ياسين الذي قضى إجازة خاصة في الولايات المتحدة، فيما بدأ لاعب الوسط عبيدة السمارنة تدريباته الجماعية استعدادا للمشاركة مع الفريق في منافسات الدوري وكأس الأردن، وتشتمل الجرعات التدريبية والتي تقام على ملعب النادي بغمدان، على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية.وتحرص إدارة النادي برئاسة م. نضال الحديد على متابعة تدريبات الفريق وتوفير طلبات اللاعبين، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تضرب الأندية الأردنية في ظل عدم وجود رعاية لبطولة دوري المحترفين.ويستضيف الفيصلي مساء يوم الخميس المقبل، نظيره فريق معان في مواجهة ودية تجريبية بحثا عن توفير أجواء المباريات التنافسية للاعبين في كلا الفريقين بعد إيقاف منافسات الدوري من أجل منح الفرصة للاعبي المنتخب الأولمبي المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تفتتح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.وشهدت مرحلة الذهاب استقرارا فنيا واضحا على أداء الفريق في الناحيتين الدفاعية والهجومية، خصوصا بعد تعزيز صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب، واستقطب الفيصلي في مرحلة الإياب لاعب المنتخب الفلسطيني الظهير الأيمن مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، والحارس السوري أحمد مدنية، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين وهم: سند جعارة، صهيب أبو هشهش، فيصل أبو شنب، بكر كلبونة ومحمد كحلان.