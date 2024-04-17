الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بطل الجمباز أبو السعود يتأهل رسميا إلى أولمبياد باريس

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لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود
عمان – تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود اليوم  إلى نهائيات جهاز "حصان المقابض" ضمن الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات المقامة في صالة لجنة المرأة التابعة لأسباير في العاصمة القطرية الدوحة، ليضمن تأهله الرسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، للمرة الأولى في تاريخه.اضافة اعلان
وحصل أبو السعود على علامة 14.8 ، ليتأهل إلى النهائيات التي تقام يوم بعد  غد الجمعة، وستكون نتيجته هامشية بعد ضمان تأهله إلى الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، والذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
ويتصدر نجم الجمباز أبو السعود الترتيب العام حتى الآن على جهاز "حصان المقابض" بإجمالي 73 نقطة بعد إحرازه الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بجمعه 15.300 نقطة، فضلا عن تحقيقه المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة.
ويشهد "مونديال الجمباز" مشاركة خمس منتخبات عربية، وهي: "البلد المضيف" قطر والمغرب ومصر والجزائر بالإضافة إلى الأردن، ويتنافس 95 لاعبا في منافسات الرجال و55 لاعبة في منافسات السيدات يمثلون 55 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تواجد 56 حكما "قضاة" لإدارة فعاليات البطولة.
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