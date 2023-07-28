الجمعة 28 تموز 2023
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أسعار النفط تفتح على تراجع

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حقل نفطي
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في المئة.اضافة اعلان

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولارا للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8%.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف بشأن الطلب على المدى الطويل.
رويترز
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