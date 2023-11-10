البنك الدولي: تقدم مرض بمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف"

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- أكد البنك الدولي، مؤخرا، أن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" في الأردن أحرز تقدما مرضيا نحو تحقيق هدفه الإنمائي، وتقدما مرضيا إلى حد ما على صعيد التقدم العام في تنفيذ المشروع.ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي تم بدء العمل به العام 2020 والذي يبلغ حجم تمويله حوالي 200 مليون دولار، في تحسين فرص الدخل المدعومة رقميا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن.وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاص بالمشروع الذي أصدره البنك الدولي، مؤخرا، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المصممة للمشروع، قد أحرزت تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطتها المتعلقة بالمشروع.وبين التقرير أنه تم تحقيق عدة إنجازات رئيسية في إطار مكونات المشروع، وتتلخص الإنجازات التي تحققت في إطار المكون الأول في دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن بما يلي إحراز جمعية تنمية المهارات الرقمية (DigiSkills) تقدما جيدا نحو تنفيذ الأنشطة، إضافة إلى قيام وحدة إدارة المشروع بتعيين موظفين إضافيين في MODEE، بما في ذلك مسؤول لرصد وتقييم الأعمال.أما على صعيد المكون الثاني للمشروع، توسيع القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات، ومنها توسيع الوصول الشركات الرقمية للأسواق بعد أن تم دعم خطط نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا والمؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى مساعدة منظمات المجتمع المدني في الأردن على تطوير الوظائف الرقمية وتوليد فرص دخل جديدة للشباب المحرومين من الأنشطة التي تدعم التكنولوجيا.وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين الذين تم تدريبهم حتى الآن على المهارات الرقمية القابلة للتوظيف بلغ 2503 أشخاص، حيث حصل هؤلاء على فرص عمل دائمة، ويستهدف المشروع توظيف 10 آلاف شاب، كما بلغ عدد الأفراد المدعومين من المشروع والذين بدأوا أعمالهم التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو بدأوا عملا تجاريا استفاد من دعم تكنولوجيا المعلومات المقدم من المشروع 1296 فردا.وبلغ عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف منذ إطلاق المشروع حوالي 75 شركة ومؤسسة، كما استفادت من المشروع 6 من منظمات المجتمع المحلي في المملكة.ويشار إلى أن البنك الدولي كان قد أعلن، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن إعادة هيكلة مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" في الأردن وتمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 23 شهرا لمراعاة التأخير في إطلاق برامج المشروع خلال فترة جائحة كورونا لينتهي العمل به نهاية شهر شباط (فبراير) 2027 بدلا من آذار (مارس) 2025.ويذكر أن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" يعد جزءا من مبادرة "بناء المهارات الرقمية في منطقة المشرق العربي" التي أطلقها البنك الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتدريب ما لا يقل عن 500 ألف من الطلاب والخريجين والعاملين على المهارات الرقمية في الأردن ولبنان والعراق.