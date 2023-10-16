الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة: ارتفاع سعر البنزين وانخفاض الكاز والسولار عالميا

بنزين - (تعبيرية)
بنزين - (تعبيرية)
أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية نشرة أسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وبحسب النشرة، بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي 786.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 779.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي 834.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 825.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%.اضافة اعلان

وانخفض سعر السولار من 849 دولارا للطن إلى 830.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.2%، كما انخفض سعر الكاز من 889.2 دولار للطن إلى 867.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.4%.

كما انخفض سعر زيت الوقود من 464 دولارا للطن إلى 459.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول الحالي إلى 611.3 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في أيلول/ سبتمبر الماضي والذي بلغ 557.5 دولار وبنسبة ارتفاع 9.6%.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي ليصبح 90.4 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 91.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1.2%.


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