الجمعة 08 أيلول 2023
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"مصدري الخضار والفواكه" تبحث وصول المنتجات الأردنية للسوق الأوروبية

أسعار الخضار
الخضار والفواكه
عمان - بحثت الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه خلال زيارة وفد أردني لرومانيا، تعزيز وصول المنتجات الأردنية للأسواق العالمية.
ووفقا لبيان للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، أكد مديرها التنفيذي عبدالفتاح الكايد أن الأردن وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، يضع زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية على سلم الأولويات.اضافة اعلان
وأشار، إلى العمل على بناء شراكات جديدة وفتح المجال للشركات الأردنية لاكتساب الخبرات الفنية والتسويقية الدولية، حيث يعد السوق الروماني بوابة الدخول للأسواق الأوروبية.
وقال نائب رئيس جمعية الخضار والفواكه زهير جويحان: "إن الزيارة تعد فرصة لإطلاع الجانب الروماني على المنتج الزراعي الأردني الذي يضاهي مثيله في الأسواق الدولية، وعقد صفقات تجارية".
وأشار مدير البرامج في مؤسسة نهر الأردن الدكتور محمد الحوراني، إلى أن الطلب على المنتوجات المعروضة يؤكد وجود فرص حقيقية للسلع الأردنية في الأسواق الأوروبية، خاصة وأن المنتجات الأردنية تتمتع بتنافسية عالية.
وقال ممثل الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير: "إن الشركة استأنفت تصدير المنتجات الأردنية للأسواق الرومانية، مشيرا إلى أن الموسم المقبل سيشهد مضاعفة المنتجات الأردنية في رومانيا".
وأشار، إلى أن شحنات من الخضار الأردنية ستصل إلى الأسواق الرومانية مع بداية شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، إضافة إلى المشاركة في معرض "انداجرا" الدولي، الذي سيقام في رومانيا الشهر المقبل لزيادة حصة المنتج الأردني في السوق الروماني.
وأكد عضو الوفد الدكتور يوسف العبداللات، أهمية الاستفادة من المكون التكنولوجي في التصنيع الغذائي وتوسيع قاعدة التشبيك الصناعي والأكاديمي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج الأردني، والاستفادة من الخبرات الرومانية في هذا المجال، مؤكدا أهمية هذه الزيارات لعرض قصص نجاح أردنية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا ادوارد كوستن، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وخاصة أن رومانيا على أعتاب الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال: "إن وجود شركاء أردنيين لحوالي 3500 شركة رومانية، يعد أرضية للانطلاق نحو المزيد من التبادل التجاري، ولا سيما أن هناك علاقة متينة تربط الغرفة مع الفعاليات الاقتصادية في الأردن ومنها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية".
من جانبهم، أكد رجال أعمال رومانيون دعمهم لزيادة استيراد الخضار والفواكه الأردنية للسوق الروماني والأوروبي، نظرا لجودتها العالية التي تتمتع بها، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على استيراد شحنة تجريبية من بعض المواد كالتمور والزيتون والمخللات من خلال الجمعية.
واطلع الوفد الأردني خلال الزيارة، على "أسواق مترو"، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة في أوروبا الشرقية.-(بترا)
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