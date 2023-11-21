52 % نمو قيمة الدفع الإلكتروني في شهر

إبراهيم المبيضين

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عمان – أظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن أنظمة الدفع الفورية الإلكترونية الثلاثة في المملكة سجلت ارتفاعا في قيمة تداولاتها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 52 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأكد التقرير الشهري لأنظمة الدفع الإلكترونية، الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، أن القيمة الإجمالية للحركات عبر أنظمة الدفع الثلاثة في السوق المحلية "كليك"، "جوموبي"، و"إي فواتيركم" سجلت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قرابة 1.98 مليار دينار.وقال التقرير: "مع الوصول إلى هذا المستوى من المبالغ المدفوعة رقميا عبر أنظمة الدفع الرقمية تكون زادت بقيمة 680 مليون دينار وبنسبة تصل إلى 52 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2022".وبين التقرير، أن القيمة الإجمالية لحركات الدفع الإلكترونية الفورية الشهر الماضي، توزعت على النحو الآتي: 1.1 مليار دينار قيمة الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم"، وحوالي 579 مليون دينار قيمة المعاملات عبر "كليك"، وحوالي 323 مليون دينار قيمة المعاملات عبر نظام "جوموبي".وأشار التقرير، إلى أن خدمات تحويل الأموال ما تزال تسيطر على النسب الأعلى من قيمة التدولات عبر مختلف أنظمة الدفع، وأن المستخدمين الأردنيين يستحوذون على "حصة الأسد" منها.ومع تسجيل القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية الفورية هذا المستوى، تكون زادت بمقدار 1.91 مليار دينار، وبنسبة تبلغ 56 %، وذلك لدى المقارنة بالقيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية للأردنيين خلال الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت وقتها قرابة 3.43 مليار دينار.وبالنسبة لأعداد الحركات عبر جميع أنظمة الدفع الفورية، فقد أظهر التقرير، أن إجمالي عدد الحركات قد سجل قرابة 11.5 مليون حركة خلال فترة شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، استحوذ نظام " إي فواتيركم"، على الحصة الكبرى منها.وقال التقرير: "إن إجمالي عدد الحركات عبر الأنظمة الثلاثة، زاد بأكثر من خمسة ملايين حركة، وبنسبة تتجاوز 81 %، لدى المقارنة بعدد الحركات المنفذة عبر الأنظمة الثلاثة والمسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي".ووفقا للتقرير، توزعت أعداد الحركات خلال شهر تشرين الأول ( أكتوبر) الماضي، على النحو الآتي: 3.46 مليون حركة عبر "كليلك"، و2.78 مليون حركة عبر "جوموبي"، و5.23 مليون حركة دفع عبر نظام "إي فواتيركم".وبالنسبة لأعداد مستخدمي الأنظمة الثلاثة في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فقد أظهر التقرير أن نظام "كليلك" الفوري، سجل أكثر من مليون مستخدم في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، منهم حوالي97 % من الأردنيين، والنسبة الباقية لغير الأردنيين.وقال التقرير: "إن نسبة تتجاوز الـ64 % من مستخدمي النظام هم من الذكور".وأشار التقرير، إلى أن نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي"، سجل نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، أكثر من 2.13 مليون مستخدم كانت نسبة 88 % منهم من الأردنيين. وبحسب التقرير، فقد شكل الذكور نسبة تصل إلى 52.5 % من إجمالي المستخدمين.وبالنسبة لنظام "إي فواتيركم"، لعرض وتسديد الفواتير إلكترونيا، قال التقرير: "إن عدد مستخدميه قد بلغ في نهاية شهر تشرين الأول ( أكتوبر )الماضي، قرابة 4 ملايين مستخدم يستطيعون تسديد فواتير 1631 خدمة تتبع جهات مفوترة من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص".