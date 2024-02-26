أونر الصينية تطلق هاتفها الجديد ماجيك 6 برو المعزز بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية أونر، عالميا هاتفها الذكي الجديد ماجيك 6 برو وعرضت نسخة تجريبية معززة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من فتح سياراتهم وتحريكها عن بعد بمجرد النظر إلى شاشات هواتفهم.

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وهذه الأداة متاحة بالفعل في الصين وتعمل الشركة على دمجها تجاريا في الخارج.



كانت هواوي تكنولوجيز قد باعت أونر في نوفمبر تشرين الثاني 2020، وصارت الآن تابعة لشركة شنتشنغ تشيشين الحكومية.



وتطلق شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي المقرر أن يبدأ في برشلونة اليوم الاثنين، على أمل أن تؤدي الدعاية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق نمو الشركات.



ويأمل صانعو الهواتف الذكية أن يساعد هذا النوع من الترويج على دعم السوق الراكدة للهواتف الذكية، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يثير مخاوف قانونية أو أخلاقية.

ووفقا لشركة البيانات الدولية، استحوذت أبل في عام 2023 على حصة سوقية في الصين بلغت 17.3 بالمئة بينما حصلت أونر على 17.1 بالمئة.



كما تطلق أونر اليوم جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد ماجيك بوك برو 16 مع ميزة الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بنقل برامج مثل تطبيقات المراسلة بين الأجهزة، على سبيل المثال من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز بسحبة إصبع واحدة على الشاشة.



وقال الرئيس التنفيذي لأونر جورج تشاو في بيان إن لدى الشركة إيمانا راسخا بأهمية توفير القدرة على الانتقال بين مختلف الأنظمة التشغيلية، وخصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي.