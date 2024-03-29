السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تقصف تجمع جنود إسرائيليين

سرايا القدس
سرايا القدس
ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تموضعا لمدفعية وجنود إسرائيليين، شرق المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.-(وكالات)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
65fc4876d08c2

"حكومة غزة": جيش الاحتلال تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء

21 آذار 2024
65f45b44e1076

استشهاد 56 فلسطينيا بعد ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر في قطاع غزة

15 آذار 2024
1710429136863

23 شهيدا بقصف الاحتلال مخيمي النصيرات والشاطئ بغزة

14 آذار 2024
e1ea8460-e145-11ee-aad8-1babd414add7-file-1710340075424-823506085

جرحى بقصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

13 آذار 2024
اقرأ أيضا
البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بإصدار "العدل الدولية" قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

منذ 49 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)

بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار بغزة يستمر 6 أسابيع على الأقل

منذ1 ساعة
1711723080847662800

عشرات الشهداء والجرحى بغزة.. دراسة أميركية تؤكد فاعلية هجمات المقاومة

منذ2 ساعة
كتائب القسام-(وكالات)

"القسام" تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين ميركافا بمحيط مجمع الشفاء

منذ2 ساعة
مدينة رفح مكتظة بالنازحين

الأمم المتحدة: لا مكان آمنا بغزة

منذ2 ساعة
جانب من ساحل قطاع غزة المحاصرة-(أرشيفية)

أسطول الحرية يتهيأ بمراحله الأخيرة لكسر الحصار عن غزة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تداعيات الامتناع الأميركي في مجلس الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم

فلسطين لا تموت

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات | منذ2 ساعة
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات | منذ2 ساعة
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الرغيف في غزة

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان
 
 