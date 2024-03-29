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الجمعة 29 آذار 2024
11:12 م
سرايا القدس تقصف تجمع جنود إسرائيليين
سرايا القدس
ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تموضعا لمدفعية وجنود إسرائيليين، شرق المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
-(وكالات)
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الاحتلال
غزة
سرايا القدس
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