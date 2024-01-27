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الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 54% (فيديو)

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الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 54%
قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت الموافق 27/1/2024 إلى ما نسبته 54%، حيث ارتفع المعدل خلال يوم واحد بنسبة 10% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.اضافة اعلان

علما أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 39,7%، وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 5 ملايين متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 111 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 38,5% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 74,2 ملم .
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