توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتحفيز الصادرات الأردنية

أحمد الرواشدة

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي.وتضمنت بنود مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات بين شركة تطوير العقبة وشركة بيت التصدير، خصوصا المتعلقة بالتصدير ومعلومات الخطوط البحرية وسلاسل الإمداد وإجراء عدد من الدراسات الاقتصادية ودراسات الأسواق، وتنفيذ حملات ترويجية بخدمات شركة تطوير العقبة بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتخصصة في مجال الصناعات التصديرية، وقيام شركة تطوير العقبة بتقديم الرعاية الذهبية لمنصة التصدير الأردنية JEP لمدة ثلاث سنوات.وبحسب المذكرة، فإن ذلك يكون بحيث تقوم شركة بيت التصدير بتقديم عدة بنود معلوماتية وتسويقية وترويجية، تعود بالنفع والفائدة على شركة تطوير العقبة وعلى الشركات والمصانع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتزويد شركة تطوير العقبة بقاعدة بيانات لمشترين عالميين لغايات مشاركتها مع المصدرين الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودعم مشاركة الشركة في معارض دولية تنظمها شركة بيت التصدير، بالإضافة إلى ترويج خدماتها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببيت التصدير.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي خلال توقيع الاتفاقية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة للاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات الملكية السامية بضرورة التناغم والتشارك المستمر بين كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الرئيسة والمتوقعة لتعظيم الإنجاز والدفع قدما بمسيرة الاقتصاد الوطني الأردني ليكون حاضرا على كافة المستويات.وشدد الصفدي على حرص شركة تطوير العقبة كذراع استثماري لسلطة منطقة العقبة الخاصة على التشبيك والتعاون لدعم كافة الأفكار والخطط والبرامج القابلة للتنفيذ، تعزيزا لتطلعات الجميع في تنمية مستدامة شعارها يدا بيد لخدمة متطلبات الاقتصاد الوطني وتعزيز حالة النمو التي تشهدها كثير من الشركات والمؤسسات الرائدة، لا سيما شركة بيت التصدير التي تعد أنموذجا مميزا في دعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير كافة الموارد الممكنة التي من شأنها أن تنهض بالعمليات التصديرية المتعلقة بالشحن البحري، ما يصب في مصلحة الشركات الأردنية والمصدرين الأردنيين.وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة تسعى دوما إلى فتح مسارات جديدة للتشبيك والتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بتعظيم اقتصاديات الأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة إيمانا منها أن التكامل بين القطاعات يساهم في تمكين المشاريع والبرامج ونجاحها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية والعمل والتشغيل.بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي بدور شركة تطوير العقبة كذراع استثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم و تمكين الشركات و المؤسسات الوطنية، معتبرا أن توقيع مذكرة التفاهم يعد أمرا محفزا لشركة بيت التصدير لمزيد من العمل في مجال في مجال دعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك من خلال تنفيذ جملة من النشاطات المشتركة مع القطاع الخاص والمصدرين، للحصول على معلومات حول خطوط الشحن المرغوبة و المطلوبة، بالإضافة إلى نشاطات توعوية متعلقة بأمور الشحن البحري والتحديثات المتعلقة به، وأخرى تتعلق بمزايا وحوافز الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العقبة.يشار إلى أن شركة بيت التصدير هي شركة متخصصة في مجال التصدير تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، وهي مظلة شاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن باتباعها نهجا مبتكرا لتمكين الشركات الأردنية وتنمية قدراتها، وتسريع نمو الصادرات وزيادة حجمها، وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف أنحاء دول العالم.