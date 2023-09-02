الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

خطة طوارئ خاصة لكل محافظة في الموسم المطري

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)
وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مدراء الأشغال في المحافظات إلى ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل وضرورة الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري.اضافة اعلان

وقال أبو السمن خلال لقائه مدراء الأشغال في المحافظات ومدراء الإدارات في مركز الوزارة، إن الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ ضروري لتجنب تكرار الملاحظات.

ودعا كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزيتهم وجاهزية الآليات وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة إلى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.

وقال الوزير إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل محافظة تراعي طبيعتها إضافة الى خطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانيات كل محافظة وربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات إلكترونيا بما يؤدي إلى تتبع الفرق والآليات العاملة في الميدان.

وأشار إلى أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والحكام الإداريين والأمن العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة للقوات المسلحة، لتكون خطة الطوارئ متكاملة وتشاركية مع مختلف الجهات المعنية.

وحول سير العمل في المشاريع والأعمال اليومية للإدارات التابعة للوزارة، شدد أبو السمن على أهمية أن يتولى كل مدير مسؤولياته بحزم وأمانة وروح المسؤولية، معتبرا أن كل خلل صغر أو كبر يقف خلفه مسؤول مقصر.

وأكد أهمية السير بخطى متسارعة ومدروسة للمضي في تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد القانونية المنصوص عليها في عقود العطاءات، وقال إن ما يحكمنا هو الإنجاز الحقيقي والتواصل المستمر مع الجميع وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية المتعلقة بعمل المديريات، إضافة إلى مناقشة بعض الإجراءات المتصلة بتنفيذ المشاريع وآليات طرح العطاءات.

واستمع أبو السمن إلى ملاحظات ومطالب المديريات التي وعد بمتابعتها ووضعها حسب الأهمية على سلم أولويات الوزارة في موازنة العام المقبل.
مبنى وزارة البيئة - (تصوير: أمجد الطويل)

إطلاق خريطة طريق للتمويل المناخي بمشاركة القطاعين مطلع 2024 31 آب 2023

مدينة عمان

أجواء صيفية اليوم وانخفاض الحرارة غدا 31 آب 2023

الأعيان يقرأون الفاتحة على روح المرحوم جمال الشوابكة أمس - (بترا)

"الأعيان" يستكمل دورته الاستثنائية بالمصادقة على "البيانات الشخصية" 31 آب 2023

مبنى وزارة الصحة في منطقة طارق - (أرشيفية)

545 ألفا ينخرطون بالتأمين الصحي الحكومي في 2023 31 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طلاب مدرسة بالطريق الى دوامهم بإحدى مدارس عمان في عام سابق

التربية: قرابة 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومة

منذ7 ساعة
istock-1206682746-1200x630

تنويه من وزارة الزراعة بشأن زيت زيتون قد يكون مغشوشا في الأسواق

منذ8 ساعة
إحدى مركبات الترخيص المتنقل (بنوصلك)

إعلان مواعيد الترخيص المتنقل للشهر الحالي

منذ12 ساعة
توقيع عقد عمل جماعي موحد للعاملين في التعليم الخاص

المعايطة: العقد الجماعي للتعليم الخاص سيتصدى للتجاوزات

منذ15 ساعة
عمان

أجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق

منذ18 ساعة
أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

01 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 