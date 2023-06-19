الثلاثاء 20 حزيران 2023
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محطة لتفعيل الهوية الرقمية في غرفة تجارة عمان

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محطة لتفعيل الهوية الرقمية في غرفة تجارة عمان
افتتحت غرفة تجارة عمان، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الاثنين، في مقرها، محطة لتفعيل الهوية الرقمية الخاصة بتطبيق (سند) الحكومي.اضافة اعلان

وأكد الهناندة أن الوزارة مستعدة لدعم الخدمات المرتبطة بالخدمات الحكومية التي تقدمها تجارة عمان للشركات والمؤسسات التجارية والخدمية بموجب القوانين والأنظمة ضمن تطبيق (سند)، لدعم التحول الرقمي الذي تسعى إليه تجارة عمان.

ولفت إلى إمكانية دراسة إنشاء فرع لمركز الخدمات الحكومية الشامل بمقر غرفة تجارة عمان لخدمة التجار والأفراد على حد سواء، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي لخطة تطوير القطاع العام لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتكاملها.

ودعا الوزير الهناندة، تجارة عمان، لوضع استراتيجية شاملة للريادة، بما يمكنها من دعم المشاريع الريادية والناشئة وتمكينها من الوصول للأسواق والتمويل وتوفير المعلومات عن الأعمال، مؤكدا أن الوزارة على استعداد للتعاون مع الغرفة بهذا الخصوص.

بدوره، أشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إلى أن افتتاح المحطة مهم لاستقطاب القطاعات الاقتصادية والشركات والمؤسسات، مؤكدا أن الغرفة شريك لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لخدمة التجار، وإضافة أية خدمات تسهم بتطوير خدماتها الإلكترونية.

ولفت الحاج توفيق إلى أن تجارة عمان وضعت خطة متكاملة بخصوص التحول الرقمي ولتكون "غرفة ذكية" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والتشبيك مع مختلف المؤسسات الرسمية التي يتعامل معها التجار.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة تعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن القطاعات التجارية والخدمية الواعدة والتي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الترويج للفرص المتوفرة لديها، سواء داخل أو خارج المملكة من خلال شركائها بمختلف دول العالم.

وزار الوزير الهناندة "مقر خدمة المكان الواحد" القائم بالغرفة، ويضم العديد من مكاتب الوزارات والمؤسسات الرسمية، واطلع على الخدمات التي يقدمها لشركات ومؤسسات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين.

و"مقر خدمة المكان الواحد" هو مركز خدمات يجمع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومة التي تمنح التراخيص وتقدم الخدمات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالعاصمة عمان، بهدف إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

وحضر افتتاح المحطة النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، والنائب الثاني بهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، وعضوا مجلس الإدارة فلاح الصغير ومحمد طهبوب.
--(بترا)
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