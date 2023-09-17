الإثنين 18 أيلول 2023
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1309 طلبات لـ"التجسير".. والمهلة تنتهي اليوم

مبنى وزارة التعليم العالي في عمان-(أرشيفية)
مبنى وزارة التعليم العالي في عمان-(أرشيفية)
 أكدت وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التجسير لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من مساء اليوم، مشددة على عدم تمديد الموعد.اضافة اعلان
وقالت الوحدة وفقا لمديرها مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب في تصريحات لـ"الغد" إن الوحدة استقبلت 1309 طلبات، فيما سدد الرسوم 677 طالبا حتى يوم أمس.
وأوضحت أن الموعد النهائي لتعديل الطلبات والخيارات والدفع المالي وتحميل الوثائق لمن لم يفعل ذلك هو مساء اليوم الاثنين.
وبين الخطيب ان موعد اعلان نتائج طلبات القبول للتجسير سيكون بعد موعد اعلان طلبات القبول الموحد، وسيكون في مطلع تشرين الأول المقبل.
وأوضح أن "لا موعد محددا لإعلان نتائج القبول الموحد والتجسير، لكنها ستكون قبل الثامن من تشرين الأول المقبل ليتسنى للطلبة التسجيل بالجامعات وإفساح المجال أمامهم لإتمام إجراءاتهم".
وكانت أعلنت وحدة القبول الموحد بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير في الجامعات الأردنيـة الرسمية بدأت اعتباراً من صباح الخميس 14-9-2023، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين 18-9-2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.
ويقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يدفع رسم تقديم الطلب والبالغ (15) ديناراً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه، وهذه الخدمة متوفرة أيضا من خلال قنوات الدفع.
ودعت الوحدة الطلبة إلى ضرورة الدخول إلى الموقع لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: تخصصات الجامعات الأردنية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.  
كما يمكن للطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
وحول فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق، قال الخطيب بأنها تشمل الـ(5 %) من الأوائل الناجحين في (الامتحان الشامل) للعام الدراسي 2022-2023، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية. 
واضاف: "وأيضا يحق للطلبة الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة التقدم، شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68 %) على الأقل، باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70 %)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة مصدقة عن الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة". 
كما يسمح لطلبة دبلوم الصيدلة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).
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