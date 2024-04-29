استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

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فيما تشير صور رادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية، إلى تعرض أجزاء من جنوب وشرق المملكة، إلى هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، دعت "الأرصاد" في منشور على صفحتها الرسمية، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور تجمعات مياه المطر.وفي السياق ذاته، تستمر حالة تأثير عدم الاستقرار الجوي اليوم، مع بقاء الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات في أماكن مختلفة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في مناطق محدودة، ويصحبها الرعد وهطل البرد، بخاصة في الشرق والجنوب الشرقي، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار، بخاصة في مناطق البادية.وفي الليل يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على الارتفاعات، وبقاء فرصة لهطل زخات متقطعة في الشرق والجنوب الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.