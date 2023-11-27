الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"التعليم العالي": ارتفاع عدد الطلبة الوافدين للدراسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
عمان - ركزت إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة بالجامعات الأردنية، الى ان وصل عددهم الى 46362 طالبا وطالبة.اضافة اعلان
وفي السياق، أعلنت الوزارة أمس ارتفاع اعداد الطلبة العرب والأجانب بداية العام الجامعي الحالي في جميع البرامج والتخصصات والدرجات، جاؤوا من 109 دولة حول العالم، وتوزعوا بين 19495 طالبا وطالبة في الكليات الجامعية والمجتمع، والجامعات الرسمية، و26867 للكليات الجامعية والمجتمع والجامعات الخاصة، علما بأن العدد الإجمالي للطلبة العام الماضي 41850، ارتفع للعام الحالي بواقع 4512.
وأكدت الوزارة، بأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتميز الأردن، بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها، إضافة إلى جودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان، الى جانب عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية، جاذبة للطلبة الوافدين.
وقالت الوزارة إن جهود لجنة استقطاب الطلبة الوافدين ووحدة شؤون الطلبة الوافدين فيها، وهيئة تنشيط السياحة ممثلة بوحدة السياحة التعليمية العام الحالي، للترويج للدراسة في الأردن جنت ثمارها هذا العام.
يشار إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، أطلقت مؤخرا نشاطات للطلبة الوافدين الدارسين في الكليات والجامعات، بعنوان "أنتم سفراء الأردن"، تخدمهم وتحقق مصلحتهم، وتزيد من أعدادهم للدراسة بالأردن.
وأعدت الوزارة والهيئة خطة تنفيذية لإستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023-2027)، أقرها مجلس الوزراء، تضمنت تكريم الطلبة الوافدين الأوائل بالكليات والجامعات، وإطلاق دوري كرة قدم خماسي، وإقامة مسابقة لمقرئ القرآن الكريم، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو ترويجي للدراسة في الأردن، وعقد لقاءات دورية مع الملحقين الثقافيين والمستشارين العرب المعنيين، بمتابعة شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وحوسبة نظام إلكتروني للقبول الموحد للطلبة الوافدين.
وأكدت أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين تنعكس على الاقتصاد الوطني، وتسهم بتحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، وتعزز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة منهم كسفراء لبلدانهم بعمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها.
كما تعتبر دافعا لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب عبر استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم.
وشددت على أهمية تظافر الجهود بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، والجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين، وتقديم كل المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة، وصولا إلى عودتهم إلى بلدانهم بعد تخرجهم، وحصولهم على المؤهلات العلمية.
وكانت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجامعات، شاركت العام الحالي، بعدد من المعارض الترويجية للجامعات في: مصر، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، كما زاروا البحرين، وماليزيا، وتركيا لابتعاث طلبتهم للدراسة في الأردن.
وتخطط الوزارة أن يشهد العام المقبل، المشاركة بعدد آخر من المعارض الترويجية للجامعات، إضافة إلى زيارة دول تعتبر أسواقا مستهدفة لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب.
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