الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"عامة الصحفيين" توصي بحفظ ملف "التأمين الصحي"

جانب من اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.-(تصوير: ساهر قدارة)
جانب من اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.-(تصوير: ساهر قدارة)

شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين أمس الجمعة مناقشة مستفيضة حول ملف التأمين الصحفي في النقابة، والذي عرضت فيه لجنة التأمين الصحي ملاحظاتها عليه.

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وفي حين أوصت اللجنة بتحويل ملف التأمين الصحي للنائب العام المختص، كون أموال النقابة "عامة" وفقاً لما ورد في تقرير اللجنة، إلا أن الهيئة العامة صوّتت على حفظ الملف.


وجاء تصويت الهيئة العامة بعد أن قام مجلس النقابة بتقديم ردوده على تقرير لجنة التأمين الصحي، في حين تم التصويت لاحقا على عدم تحويله للنائب العام.
وسبق نقاش ملف التأمين الصحي في النقابة، عرض التقريرين المالي والإداري في النقابة الذي تم التصويت لاحقا على إقرارهما.


وكشف التقرير السنوي للنقابة، أن إيراداتها عن العام 2023، بلغت أكثر من 385 ألف دينار، في حين بلغت قيمة النفقات نحو 518 ألفا، بعجز يصل إلى ما يقارب 132 ألف دينار.


وأظهر التقرير، أن قيمة الموجودات المالية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، بلغت 4.130 مليون دينار، وتشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك والذمم المدينة للنقابة وذمم اشتراكات الأعضاء ومشاريع تحت التنفيذ واستثمارات أوراق مالية.


وفيما يخص الصندوق التعاوني والضمان الاجتماعي، بلغت إيراداته خلال عام 2023، نحو 113 ألف دينار، فيما بلغت نفقاته نحو 172 ألفا بعجز يقارب 58 ألف دينار.


وحول صندوق التأمين الصحي، كشف التقرير السنوي أن إيرادات الصندوق بلغت العام 2023، نحو 593 ألف دينار، وشملت تبرع النقابة بمبلغ 227 ألفا وإيرادات الخصم التعاقدي والجسم الطبي بمبلغ 43 ألفا واتفاقية التسوية مع شركة "غلوب ميد" بمبلغ 40 ألف دينار.


وبلغ مجوع نفقات عقد التأمين الصحي عن المشتركين من علاجات وبدل إدارة تأمين وغيرها، مبلغ 593 ألف دينار.


وبذلك، تكون الإيرادات متساوية مع النفقات، حيث لم يسجل عجز أو فائض عن عام 2023، بعد تثبيت ما تتحمله النقابة من كلفة التأمين الصحي.


وأظهر التقرير السنوي للنقابة، أن إيرادات صندوق الإسكان حتى أواخر العام الماضي بلغت نحو 30 ألف دينار، وهي اشتراكات شهرية على المشتركين في الصندوق، حيث قُسّمت إلى إيرادات تم تحصيلها بقيمة تزيد على 7 آلاف وإيرادات لم تحصّل بقيمة تزيد على 22 ألف دينار.


وبلغت موجودات الصندوق حتى أواخر العام 2023، ما مجموعه 81160 دينار ويشمل ذلك ذمة النقابة بمبلغ 35434 دينارا بدل إيداعات صندوق الإسكان في النقابة وذمم منتسبي الصندوق بمبلغ أكثر من 45 ألف دينار.


وبلغت قيمة المطلوبات 3739 دينارا وهو حساب التكافل والتضامن بموجب نظام صندوق الإسكان.

 

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