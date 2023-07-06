%60 تراجع الإقبال على برنامج أردننا جنة

محمد أبو الغنم

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هبط عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما علمت "الغد" من مصدر مطلع.وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 75 ألفا مقارنة مع 120 ألفا خلال فترتي المقارنة، بحسب ما أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته.وأشار المصدر، إلى أن أعداد المشاركين في البرنامج خلال عطلة عيد الأضحى الماضي لم تصل إلى 1.5 ألف مشارك مقارنة بعطلة عيد الاضحى الماضي و التي تجاوزت حاجز الـ 5.7 ألف مشارك بتراجع نسبته 74 %.وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 207 آلاف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.ويذكر، أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.ويذكر أن الوزارة والهيئة قامت بدعم الفعاليات الفلكلورية الشعبية والحفلات الموسيقية التي تأتي ضمن الحملة الوطنية والإقليمية "الهوى جنوبي" التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السياحة في المثلث الذهبي.ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.