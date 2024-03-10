سفينة دعم أميركية تتجه إلى غزة حاملة معدات لبناء رصيف بحري مؤقت

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الأحد)، إن سفينة إمداد أميركية غادرت الولايات المتحدة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط وعلى متنها أولى المعدات لبناء ميناء عائم لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

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وأضافت القيادة المركزية في بيان أن السفينة (الجنرال فرانك بيسون) غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا أمس السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الوايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.



وقال البيان: «تحمل سفينة الدعم اللوجستي، بيسون، أولى المعدات لإنشاء رصيف بحري مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية» إلى القطاع.



كان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء التي يحتاجها القطاع المحاصر بشدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر، يوم الجمعة، إن تشييد الميناء العائم قد يستغرق شهراً واحداً على الأقل أو اثنين حتى يدخل حيز التشغيل الكامل.



ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن رايدر قوله إن الممر البحري المزمع إقامته سوف تستخدمه عدة دول، لكن حكومة الولايات المتحدة ستتولى إدارة الميناء العائم وسيقوم الجيش الأميركي بتشييده بما في ذلك عناصر من البحرية.-(وكالات)