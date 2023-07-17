الإثنين 17 تموز 2023
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عودة الاقتحامات للمصارف اللبنانية المطالبة باسترداد الودائع

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من اقتحام البنوك في لبنان سابقا
تجدّدت عملية اقتحام المصارف من قبل بعض المودعين الذين يهددون الموظفين بإحراق الفروع في حال عدم الحصول على ودائعهم، جديد هذه العملية اليوم اقتحام أحد المودعين ويدعى إدغار عواد بنك الموارد التابع للوزير السابق مروان خير الدين في منطقة انطلياس شمال بيروت وتهديد الموظفين بإشعال النيران داخل المصرف، مطالباً بوديعته البالغة 15 الف دولار أمريكي.اضافة اعلان

وقد اصطحب المقتحم ولده البالغ من العمر 13 عاماً بحسب ما أفادت “جمعية صرخة المودعين”، وشوهد عواد يقفز على “الكونتوار” مهدداً أحد الموظفين بإضرام النيران إن لم يسرع بالحصول على دولاراته.

وسبق أن قام المودع الاعزر باقتحام “بنك مصر ولبنان” في بيروت قبل 7 أيام وتمكّن من استرداد وديعته وقيمتها 6500 دولار بعد احتجاز أحد المسؤولين في الفرع.

ومن المعلوم أن ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين محتجزة في المصارف اللبنانية منذ ما بعد ثورة 17 تشرين/أكتوبر ويتم التقنين في اعادة الاموال إلى أصحابها من خلال 400 دولار للمودعين ما قبل هذا التاريخ.

ولم يُعرَف إن كانت جمعية المصارف ستتخذ أي إجراء بعد عودة الاقتحامات لفروعها وتعريض موظفيها للخطر.

ويستقر سعر صرف الدولار حالياً على 92000 ليرة في وقت تكثر التساؤلات حول مرحلة ما بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه.



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