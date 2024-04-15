68 شهيدا بـ 7 مجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى الى ارتقاء 68 شهيدا وإصابة 94 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ192 على قطاع غزة، الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأكدت في تقريرها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي الى 33797 شهيدا و 76465 مصابا كحصيلة غير نهائية. (بترا)